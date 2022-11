Joven recibió un insulto homofóbico en la factura de un bar: “Quiero que pidan disculpas públicas”

Compartir Facebook

Idealmente un cumpleaños es un día feliz para celebrarlo junto a los seres queridos, y por lo mismo son los mismos cumpleañeros que deciden cómo festejarlo, y en algunos casos lo hacen los seres queridos para darles una sorpresa.

Y aunque traten de que todo salga perfecto, hay veces en que ocurren desde pequeños inconvenientes a otras cosas bastante desagradables.

Lo que se esperaba que fuera un gran día lleno de alegría y diversión en Pilar (Argentina), terminó en una denuncia por homofobia en la institución de justicia nacional.

Un grupo de amigos visitó la cervecería Pope un sábado en la noche para celebrar un cumpleaños. Compuesto por dos chicas y tres chicos, ninguno de ellos pensó en que recibirían un horrible insulto en la factura.

Según información uno de los chicos del grupo se acercó hasta la “Barra 2” para pedir la orden que incluía cervezas, pizzas, papas, limonada y gaseosas. Una vez lista, fueron a retirar el pedido y al revisar la factura vieron que estaba escrita la palabra “put*” entre paréntesis, al lado de “limonada sin jengibre y menta”, a modo de insulto.

“Me dio mucha bronca cuando nos dimos cuenta, pero mis amigos no me dejaron hacer nada en ese momento porque no querían que se arme un escándalo y que se arruine mi cumpleaños “, dijo Jennifer.

Lograron fotografiar la factura antes consumir el pedido y dejar el bar, porque se les había arruinado el momento. “Comimos y nos fuimos enseguida”, comentó Jennifer al medio. Días después intentaron comunicarse con el bar por redes sociale pero no hubo respuesta, y hasta el momento solo creen que el nombre de quien los atendió es Lucas, ya que sale en el documento y sería “un chico rubio, medio colorado”.