Joven repartidor estudia bajo un poste de luz mientras espera otros pedidos

Pese al mal momento que viven muchas familias a causa de la pandemia, hay quienes no pueden dejar sus estudios y trabajar. Es el emotivo caso de Carlos Alegre, un joven español de 24 años.

El madrileño estudia en Málaga, ciudad donde actualmente trabaja como repartidor para pagarse sus estudios. Su necesidad para ganar dinero y así subsistir, lo lleva a realizar tareas en sus momentos de pausa de entrega en entrega.

Su caso se ha hecho viral después de que un policía local le sacara una fotografía mientras estudiaba en plena calle.

En una entrevista con Catalunya Plural, Alegre subraya que no busca ser ejemplo de nada. “En este trabajo hay mucho tiempo muerto. Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa”, añadió. “Entre pedido y pedido, para no perder el tiempo, me voy leyendo los apuntes”, comentó.

