Joven rompe en llanto al vacunarse mientras sostiene la foto de su mamita

¡Conmovedor! Este video se viralizó por todas las redes sociales cuando una jovencita recordó a su mamá quien falleció a causa del virus.

Debido a esta enfermedad, muchas personas perdieron la vida batallando contra este virus. Por ende, el ‘Vacunatón’ están cumpliendo un rol fundamental para que esta enfermedad no se siga extendiendo.

Muchos de los peruanos han compartido su experiencia a la hora de recibir la vacuna, unos han sido graciosos, otros conmovedores, como es el caso de esta muchacha cuyo video enterneció a los cibernautas.

En este video se ve como la joven recibe su primera dosis de la vacuna, pero lo que llamó la atención fue que en todo momento sujetaba la foto de su mamita, quien falleció a causa del virus.

Al terminar de vacunarse, rompió en llanto mientras abrazaba el retrato de su madre: “Esto es por ti mamá y por todos los que no llegaron a este gran día”, decía en la descripción del clip.

Cabe indicar que el Tik Tok, ya tiene 85.800 me gusta y tiene cerca de 1 000 000 reproducciones. Muchos de los usuarios no dudaron en comentar: “Y pensar que hay personas que no quieren vacunarse”, “Por todos los que no pudieron y soñaron con la vacuna”.

Joven acude a VacunaFest para ver a ‘Los Vengadores’ y solo encontró a Barney

Este fue el caso de una joven que muy emocionada por el evento de vacunación donde podía ver a conocidos personajes de películas y lograr tomarse divertidas fotos para hacer de este día importante un día para recordar, sin embargo lo que vino después no fue lo que esperaba.

Cuando llegó a su centro de vacunación se dio con la sorpresa de que no había música ni personajes disfrazados bailando animando a la gente, pues según los videos virales era todo lo contrario por lo que su ilusión era encontrarse ese escenario no uno triste.

Por si fuera poco buscando entre la gente si había alguna persona disfrazada se topó con un Barney bailarín que no dejaba de armar coreografías espontáneas para lograr captar la atención del público.

El personaje infantil le arrebató una que otra sonrisa pero si bien es cierto no era lo que esperaba ver en el Vacuna Fest.

“Después de dos horas…Estafada, solo había un Barney bailarín”, escribió la joven el divertido video viral que ya cuenta con un millón de reproducciones en TikTok.

