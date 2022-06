Joven se casa consigo misma y planea luna de miel: “me amo”

Compartir Facebook

Kshama Bindu, una joven influencer de 24 años de la ciudad de Vadodara, en la India, ya eligió el lugar para casarse y puso fecha. Ya escribió sus votos y aunque no tiene pareja, no le importa: pretende casarse con ella misma en una práctica que se ha hecho más habitual en el mundo y se denomina “sologamia”.

Considerada como el primer caso de automatrimonio en la India, Bindu describió su decisión como un acto de amor propio. En declaraciones a The Times Of India, dijo: ”Nunca quise casarme. Pero sí quería convertirme en novia. Así que decidí casarme conmigo misma”.

La joven quiere romper los estereotipos e inspirar a otros que están ”cansados de buscar el amor verdadero”.

“En un momento de mi vida, me di cuenta de que no necesito un príncipe azul porque soy mi propia reina. Quiero el día de la boda, pero no el día siguiente. Por eso he decidido casarme conmigo mismo el 11 de junio. Me vestiré como una novia, participaré en rituales, mis amigos asistirán a mi boda y luego regresaré a mi casa en lugar de ir con el novio”, dijo a los periodistas

Sobre la sologamia, dijo que “es un compromiso de estar ahí para uno mismo y el amor incondicional por uno mismo. También es un acto de autoaceptación. La gente se casa con alguien a quien aman. Me amo a mí mismo y por eso a esta boda”, explicó Kshama, que trabaja para una empresa privada.

A los que podrían pensar que el automatrimonio es algo irrelevante, dijo estar tratando de “mostrar que las mujeres importan”.

Bindu dijo que cuenta con el consentimiento de sus padres para esta inusual boda “sin novio”.

“Ya he reservado un pandit (sacerdote) para solemnizar mi matrimonio. He observado que, a diferencia de Occidente, los automatrimonios no son populares en la India. Por lo tanto, he decidido iniciar esta tendencia e inspirar a otros. Es posible que a la gente no le guste mi idea, estoy segura de que estoy haciendo lo correcto”, dijo.

