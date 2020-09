Joven sorprende al buscar “chica inteligente” para resolver problemas matemáticos

Compartir Facebook

En redes sociales, se viralizó hace algunos días, un letrero peculiar, donde se buscaba una “chica inteligente” para resolver una serie de ecuaciones y así puedan descubrir el número telefónico de la persona que hizo el anuncio.

Asimismo, el joven declaró que no pensó que su búsqueda tendría el rebote que tuvo en redes sociales, dejando sorprendidos a muchos por como él quería conocer a chicas, trayendo consigo comentarios poco favorables.

“no se puede medir la inteligencia mediante un problema matemático”, comentó un cibernauta.

La imagen se difundió por la plataforma de Twitter, en Ñuñoa (Chile). La publicación tuvo diversos comentarios, donde se mostraban a favor o en contra de lo que el joven buscaba ya que él mismo afirmo que no había tenido “suerte en el amor”.

“No me ha ido muy bien con las chicas, me rechazaron un par de veces y la última vez me dijeron ’no quiero salir contigo nunca”, aseveró

Esta publicación paso fronteras y un país vecino, decidió contactarlo y fue así donde descubrieron que se trataba de un estudiante de Ingeniería en Minas de la Universidad Federico Santa María, apellidado Baltazar.

Por último, dio a conocer que tuvo que abandonar sus estudios por la pandemia que se afronta a nivel mundial y que fueron diversas las reacciones que obtuvo al finalizar la entrevista, dejándole comentarios en plataformas virtuales.

También, Muchas personas se comunicaron con él, a raíz de su publicación, unos con curiosidad de saber por qué lo hacía, otros para saber si era verdad lo que buscaba, pero también algunos no resultaron ser tan bondadosos con sus comentarios, calificándolo de arrogante.