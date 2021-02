Joven tirado de puente en Colombia había sido estafado

Compartir Facebook

En las últimas horas se ha viralizado el video del sensible fallecimiento de Silvano Oblitas Cántaro Tolentino (19), donde unos extranjeros lo arrojan de un puente junto a sus cosas en Colombia.

El video llegó hasta los familiares de Cántaro Tolentino, quienes confirmaron su identidad y se enteraron del trágico final que tuvo por lo que fueron a denunciar el hecho al Departamento de Investigación Criminal en Huánuco.

A su salida, la hermana de la víctima reveló que el joven había sido estafado por un colombiano de nombre Andrés. Ambos viajaron hacia el país vecino, pues Silvano Oblitas tenía la idea de comprar ropa para traerla al Perú y venderla.

Según Janet Cántaro Tolentino, el huanuqueño de 19 años fue con 5000 soles para adquirir la mercadería. Sin embargo, al llegar a Colombia, el sujeto lo estafó, robándole todo el dinero y dejándolo a su suerte.

“Hace una semana atrás me llamó diciéndome que su amigo lo dejó solo en Medellín, Colombia, sin nada, sin sus cosas. Me dijo ‘Janet, por favor, me quedé sin nada acá. Envíame dinero, por favor’. Le dije que mañana en la mañanita le depositaba. (…) Le escribí, le llamé y ya no contestaba el teléfono”, mencionó la hermana de la víctima.

