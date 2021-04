Joven vive tragedia por perdida de 13 familiares: “No voy a perder a nadie más”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Triste relato. Una joven está viviendo una tragedia, debido a la pandemia de la COVID-19, ya que ha visto partir a 13 seres queridos, quienes enfermaron de gravedad y necesitaban de una cama UCI para aferrarse a la vida.

La joven identificada como Helen Yañez García reveló que todos sus seres queridos perdieron la vida en el Hospital San Juan de Dios en Pisco. Incluso, su abuelo de 74 años falleció hace un mes junto a sus tíos y primos.

También te puede interesar: Nicola decepcionado por fiesta de Yahaira: “Es lo más irresponsable que he visto”

“Lamentablemente hasta el momento son trece. Entre ellos, mi abuelo, que falleció hace un mes, la hermana de mi papá, mis tíos, mis primos, la mamá de mi prima. No voy a perder a nadie más, no lo voy a soportar”, mencionó la joven.

Sin embargo, la tragedia de Yañez García no termina aquí, pues su padre se ha contagiado con coronavirus y necesita con urgencia de una cama UCI para seguir luchando contra la enfermedad.

“Yo no voy a perder a mi papá. Mi papá se tiene que ir a casa conmigo. Yo soy su hija mayor. Mi hijita lo está esperando. Cada vez que llego me pregunta por mi papá. Dónde está tu papá, me dice”, señaló la joven.

También te puede interesar: ¡Urgente! Hincha de la U ofrece su carro para conseguir cama UCI para su padre