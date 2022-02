Jovencita afirma ser “alérgica al sexo”: sufre de enrojecimiento y tiene sensación de ‘ardor’

Compartir Facebook

Una estudiante universitaria de Colorado aseguró que es alérgica al sexo, asimismo, aseguró que eso solo se trata de dolor y no da placer.

“Esencialmente, soy alérgica al sexo”, dijo Chole Lowery, de 18 años, de Longmont, quien aseguró que su alergia al semen le hace experimentar un dolor insoportable cada vez que tiene actividad sexual.

La estudiante inglés y aspirante a profesora sufre específicamente de hipersensibilidad al plasma seminal humano lo que provoca que al tener contacto con las proteínas del esperma experimente reacciones externas que incluyen enrojecimiento y una sensación de “ardor”.

El sexo oral es particularmente peligroso si los fluidos seminales tocan su cara, el estudiante incluso puede sufrir una parálisis temporal.

“No había tenido con el semen antes de eso y me entró en la piel y me puse roja y no pensé mucho en eso porque a veces me pongo roja… Durante otro encuentro, estaba en mi boca y parecía que tenía parálisis de Bell en la mitad de mi cara durante unas tres horas porque entré en parálisis facial temporalmente”, dijo.

Luego continuó: “estaba en el lado derecho de mi cara, estaba caído y simplemente no podía expresar emociones al menos con mi boca. Se sentía como cuando recibes una inyección anestésica del dentista en tus encías”.

Joven se enamoró de una mujer stripper con enanismo y hace caso omiso a las críticas: “Me hace feliz”

El amor suele llegar de formas inesperadas y en personas que nunca nos imaginamos, lo importante, es no dejarlo ir y ser respetuosos con nuestros sentimientos.

Por supuesto, es necesario que ambos sean comunicativos, así sabrán su el trabajo u otras situaciones no serán problema para mantenerse juntos. Alguien que tiene eso claro es un joven llamado Blake, quien a sus 19 años está saliendo con una mujer llamada Sassee Cassee de 32 años, que además de ser mucho mayor, tiene enanismo y trabaja de estríper.

Según cuenta, pese a medir poco más de 68 centímetros, es muy famosa en OnlyFans pues muchos hombres buscan a mujeres de baja estatura. Al parecer, Sassee Cassee fue diagnosticada con hiperplasia del cartílago y el cabello cuando era niña, lo que le impidió un desarrollo óseo normal.

Pero nada de esto fue un impedimento en su vida, al contrario, gana un buen dinero satisfaciendo a otros hombres gracias al internet.

La cuestión es que algunas personas suelen molestarlo, pero a él no le importa y sigue adelante, pues está enamorado de su pequeña pareja. Cuenta que quiere sacar la relación e ir en serio, no juega a nada con ella, ve en su persona a la mujer con la que quiere pasar el resto de su vida.

“Ella es una persona de buen corazón y la quiero mucho y me hace feliz”, dijo. “Ella sonríe. Nos reímos juntos. Estoy tratando de encontrar una relación y establecerme. No estoy tratando de jugar”, comentó Blake.

