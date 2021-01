Jovencita que posó con torta en comisaría denunciará a agentes: “Me pedía que sonría”

Compartir Facebook

Denunciará. Nicole Medina es la joven de 22 años que fue intervenida cuando celebraba su cumpleaños junto a sus amigos y familiares. Después de su falta y la foto de la cual fue viral, dijo que denunciará al policía que la “obligó” a tomarse una fotografía con su torta.

Una sonrisita para la cámara

Como se recuerda, ella realizaba una fiesta en pleno toque de queda. Sin embargo, policías de la comisaría de Huarmey en Ancash llegaron y encontraron bebidas alcohólicas en el lugar.

Los agentes llevaron a la mujer y a los asistentes hasta la dependencia policial y la cumpleañera apareció en una foto junto con su rosada torta.

“Uno de los policías dijo, ‘lleven la torta para tomarle la foto con la torta’ (…) todavía me decía ‘pero sonríe, bájate con la mascarilla’, le dije que el protocolo no es que me baje la mascarilla. (Me dijo) ‘yo quiero que te la bajes’”; comentó la jovencita.

Mamita indignada

Ella permaneció dos días encerrada en la comisaría de Huarmey. La jovencita junto a su madre aseguraron que denunciarán a los agentes que participaron en el operativo.

“No es justo que ella esté en todas las redes sociales. Y al señor Alférez voy a denunciarlo”, comentó la madre.

NOTA:

La Defensoría del Pueblo rechazó esta acción de la PNP al difundir la foto de la jovencita a quien detuvieron y posteriormente le tomaron una foto junto a su torta.

La fotito se hizo viral por las redes sociales y el organismo defensor pidió que se inicie una investigación contra los responsables.

#Áncash Desde @Defensoria_Peru condenamos trato agraviante hacia una joven intervenida en la ciudad de #Huarmey. Instamos a Inspectoría de la @PoliciaPeru iniciar las investigaciones por difusión de foto junto a su torta de cumpleaños en dependencia policial. #LasPersonasPrimero pic.twitter.com/jVpthYGNiD — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) January 16, 2021

