Juan Carlos Orderique: “Veía a Gisela cuando llegaba del cole”

Juan Carlos Orderique dejó de lado el fútbol y ahora lo vemos a las 9:00 p.m. en ‘El artista del año’, alegrando con su chispa y simpatía. Pero el personaje de lentes y zapatillas cuenta que es un coleccionista de camisas y anteojos, pese a que usa sus cremitas, jura no ser un metrosexual.

-¿Conducir junto a Gisela Valcárcel es un sueño cumplido?

Ella es un ícono de la televisión, recuerdo que la veía en la tele cuando llegaba del cole. Es un sueño cumplido y es una oportunidad muy bonita para mi carrera, es algo muy enriquecedor. Además, buscamos que la gente se entretenga.

-¿Es fácil ser co-animador de Gisela?

Yo quiero sumarle al producto, al show, ella es la dueña y conductora del programa. Yo quiero que mis partes sean divertidas, donde la gente se entretenga y la pase bonito, añadio Juan Carlos.

-¿Qué edad tenías cuando apareciste en la televisión?

Tenía entre 9 y 10 años cuando trabajaba en el programa de Yola, recuerdo que hacía un noticiero infantil que se llamaba ‘El americano’, entrevistaba a personalidades.

Ahí comienza mi deseo de trabajar en la tele, de comunicar, Yola me da la primera oportunidad, pero el primer programa de manera profesional fue con ‘Cien’, luego ‘Edición limitada’, ‘La previa’ y ‘Si va a salir’.

-¿Y hay alguien que esté ocupando tu corazón?

Si quiero tener mi familia en algún momento, ya llegará ese momento, no se ha dado la oportunidad todavía con la que pueda tener mis hijos o casarme. Por ahora estoy tranquilo enfocado en mi familia, mi chamba y estoy soltero.

-Cumples ese dicho de: soltero maduro…

Tomo el tema con diversión de jugar a la incógnita, de si soy o no, que si estoy soltero o no. Lo uso para jugar, son mis propias bromas y no me molesta, se ríen de mi baile, que no tiene que ser a si te hace más macho o menos macho, la gente sexualiza las zapatillas, la camisa y creo que los colores no definen al hombre o a la mujer, añadió Juan Carlos.

. -Pero ese jueguito te puede espantar a las fans….

No tengo fans que me acechan.

-¿Y cuántos lentes tienes?

Más de 50 pares, no son de marca todos pero si me cuido del UV. Pero cuando viajo al extranjero entro a las páginas webs y agarro todos lo que no está en temporada y me los traigo, camisas, zapatillas

-¿Te consideras me trosexual?

No, no tengo nada en el ‘cacharro’. Me pongo mis cremitas de vez en cuando o el protector solar.

-¿Pero más adelante te harías algún arreglito?

Si lo haría.