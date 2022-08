Juan Gabriel de “Yo Soy” evita responder sobre denuncia en su contra

Compartir Facebook

Ronald Hidalgo es acusado de no permitir que su hijo vea a su mamá desde hace más de diez meses.

Sigue envuelto en escándalos. (Foto: Web)

Como dice el refrán: el que calla otorga. Ronald Hidalgo, más conocido como el “Juan Gabriel” de “Yo Soy”, sigue siendo noticia. Pero esta vez no es por su excelente desempeño vocal, sino por una denuncia que le impuso su ex pareja. En ella, lo acusan de haberse llevado a su hijo desde hace más de diez meses y no permitirle verlo.

Los “urracos” de Magaly decidieron abordar al imitador nacional para recoger sus declaraciones. A él le consultaron si había tenido un hijo con su prima o si era alcohólico, a lo que contestó que “de mi vida privada no voy a hablar”.

Mira aquí:

Parte de la defensa de Ronald Hidalgo, fue: “Quería 1000 soles y que yo pague todo, salud, comida y vestimenta y quería que yo lo tenga los sábados y domingos y yo trabajo los sábados y domingos, o sea ella quería los 1000 para ella”.

El cantante llegó al set con su defensora, pero fueron retirados del set y del canal por pedido de Magaly Medina, quien tuvo una fuerte discusión con la representante de Ronald Hidalgo, quien es la exvedette, Lucy Cabrera.

MAGALY DISCUTE EN VIVO CON LUCY CABRERA

Tensos momentos. En medio del programa, Ronald Hidalgo y Lucy Cabrera llegaron detrás de las cámaras del set intentando ingresar. De inmediato, señalaron que lo harían con la presencia de la abogada o no tomarían el espacio.

Sin imaginarlo, la “Urraca” y Lucy Cabrera se enfrascaron en una discusión que llamó la atención del televidente. Fue tanta la molestia de la presentadora de televisión que no aguantó este actuar y pidió ir a corte comercial.

“Bueno que entre, pero va a hablar él, yo quiero que hable él no su abogada. Lucy, si va a entrar él que entre, pero tú no puedes hablar porque ella (Lisset) está sin abogado también. Acaso no sabe hablar tu patrocinado”, señaló en un principio la esposa de Alfredo Zambrano.

En su respuesta, Cabrera indicó que su patrocinado no haría ningún show, una respuesta que terminó molestando mucho a Magaly, quien de inmediato le pidió que se fuera del programa.

“El show lo estás haciendo tú de verdad, y debido a tu show voy a tener que terminar este tema acá, porque no me puedo prestar a un circo de esta manera. Hay un niño en medio y si tú te portas, así como abogada imagínate. Una abogada que debería pedir la conciliación. Vámonos a un corte, los shows baratos no me gustan. Vámonos a un corte”, sentenció la conductora.