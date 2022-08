Juan Reynoso es oficialmente nuevo entrenador de la Selección Peruana

Compartir Facebook

El “Cabezón” tendrá la misión de devolver a la Selección a una justa mundialista, luego de ser eliminados para el mundial Qatar 2022.

El «Cabezón» Reynoso viene a hacer historia con la Selección. (Foto: Andina Noticias)

Un sueño hecho realidad. Juan Reynoso fue presentado esta tarde como flamante entrenador de la Selección. En su primera conferencia como seleccionador nacional y afirmó que realizará un trabajo minucioso en las categorías menores.

“Sé que no todos están de acuerdo con mi llegada. Vengo con toda la ambición de colaborar en todo sentido. Me interesa la Selección, el trabajo en el día con día para seguir haciendo un equipo competitivo. Y me interesa aún más ayudar para que se mejore menores, para tener una liga más competitiva, asesorar y ayudar en la capacitación a los profesores. Es lo que más me mueve. Ojalá se pueda lograr con el apoyo de todos ustedes”, comentó el «Cabezón» para el canal oficial de la Selección.

De igual manera, mostró su predisposición en colaborar para mejorar la situación del fútbol peruano. El ex entrenador de Cruz Azul aseguró que le gustaría volver al fútbol de antaño.

“En este país hay mucho talento. Nos hacen falta herramientas para volver a momentos como en los 70′s y 80′s. Estoy agradecido junto a mi familia. Es un sueño de vida. Ahora empiezan los hechos más que las palabras. Tienen en mí a alguien en quien confiar”, dijo.

OBLITAS: EL FACTOR DETERMINANTE

Pese a que en un primer momento se puso en duda su continuidad, Agustín Lozano logró frenar la salida de Juan Carlos Oblitas. Ahora, el «Ciego» es el nuevo director del fútbol peruano, por lo que tendrá mayor implicancia en el desarrollo del balompié nacional.

Una de las primeras tareas de Oblitas fue la elección del nuevo entrenador peruano. Si bien es cierto tenía una difícil misión, debido a que con Ricardo Gareca volvimos a un mundial luego de 36 años, entre otras hazañas, Oblitas siempre tuvo un nombre en mente: Juan Máximo Reynoso.

De hecho, ambos coincidieron cuando este último era jugador de la selección y el otro era entrenador. Luego, la vida y el fútbol los juntó en otros roles, pero siempre tuvieron una conexión que ahora buscará verse plasmada con la clasificación a la cita mundialista del 2026.

Cabe precisar que esta será la primera experiencia del ex entrenador de Universitario al mando de un seleccionado. El «Cabezón» llega a la Selección luego de sacar campeón al Cruz Azul luego de 20 años