Juan Reynoso ofrece conferencia de prensa previo al partido Perú vs. Argentina ¿Qué dijo?

Este lunes, el entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, ofreció una conferencia en la Videna antes del partido contra Argentina, que se dará mañana 17 de octubre.

El entrenador compartió sus pensamientos sobre el enfrentamiento y abordó temas clave que están en la mente de todos los hinchas peruanos.

¿Cambio de estrategia?

Uno de los puntos destacados en la conferencia es el posible cambio de estrategia ante el equipo argentino.

Reynoso señaló la importancia de adaptarse a los rivales y neutralizar sus fortalezas, mientras busca sorprender con tácticas adecuadas a las características del equipo argentino.

«Argentina es campeón. No solo tiene un buen equipo, también individualidades, estamos tomando las precauciones del caso para neutralizar y de acuerdo a las características, intentar sorprenderlos», dijo.

Además, Reynoso brindó una actualización sobre Renato Tapia, destacando su recuperación y la posibilidad de incluirlo en la lista de jugadores disponibles para el partido.

«Está bastante mejor, prácticamente está para entrar en la lista de los 23, falta decidir si de inicio o durante el juego», comentó.

Mira también: ¡Con ADN blanquiazul! Selección peruana alista temible once titular para tumbarse a Argentina por Eliminatorias

Sobre las críticas a Reynoso

El entrenador también abordó las críticas y estadísticas que surgieron en torno al desempeño del equipo. Resaltó son parte del proceso de cambio y que no perderán su identidad de juego.

«Sobre la estadística es cuestión de interpretación. ¿Qué es disparar al arco? Que debería ser un tema muy sencillo, yo vi que tiramos al arco no fueron quizá a la portería, Chile pudo tirado tres que Pedro (Gallese) las agarró de costado, una importante que acabó de boca de jarro, gran atajada… Hoy las estadísticas hablan más de expectativa que del gol», expresó con un tono calmado.

Reynoso compartió su enfoque en mantener la unidad dentro del equipo. Él dijo que prefiere que las críticas se dirijan hacia él en lugar de los jugadores.

«Yo para nada lo tomo personal, soy el responsable, pongo el pecho. Prefiero que me maten, si me van a matar, mátenme, pero no maten a los chicos», aseguró el entrenador.

La conferencia de Juan Reynoso es una oportunidad para que los hinchas sigan de cerca las decisiones del entrenador antes del partido crucial con Argentina.

Con la mira puesta en la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, esta charla brinda información valiosa para los seguidores del fútbol peruano.

Mira también: “Tienes un Ferrari y no lo sabes manejar”: Reimond Manco se mandó con todo contra Juan Reynoso