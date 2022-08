Juan Reynoso recuerda con nostalgia a su padre al ser consultado por él

Compartir Facebook

El “Cabezón” Juan Reynoso no pudo evitar las lágrimas al recordar a su papá, que falleció cuando aún era DT de Melgar de Arequipa.

Es la primera experiencia a nivel de selecciones para Juan Reynoso. (Foto: Web)

¡Un abrazo al cielo! Estos últimos días, Juan Reynoso ha ido declarando a diversos medios de comunicación sobre su llegada a la Selección. En esa línea, comentó que se ha puesto a trabajar de inmediato, visitando diversos estadios para ver a jugadores del torneo local. Asimismo, ya se reunió con algunos futbolistas militantes en ligas del extranjero mediante videollamada. De esta manera, el “Cabezón” va afinando detalles para su primer partido al mando de la Selección Peruana, el cual será frente a México.

La trayectoria de Reynoso como entrenador empezó en Tacna. Coronel Bolognesi fue su primer equipo y en su debut, salió campeón del Torneo Clausura, lo que le permitió clasificar por primera vez a la Copa Libertadores. Luego pasó a Universitario de Deportes, club con el cual llegó a disputar más de 70 partidos y logró campeonar el 2009.

𝗣𝗔𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗗𝗔𝗗 📸



Juan Reynoso posó por primera vez como entrenador de nuestra @SeleccionPeru 🇵🇪 y quedó listo para el nuevo reto de cara a las Clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.



¡Con todo, Juan Máximo! #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/rVDS8Cagax — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) August 3, 2022

Luego pasó al otro grande de la capital, Sporting Cristal. En el cuadro bajapontino no pudo culminar su contrato debido a problemas con la dirigencia de ese entonces. Después pasó a Melgar, donde lo sacó campeón el año de su centenario en una gran campaña a nivel local. En el exterior, dirigió a Puebla, donde no logró campeonar con el club, pero si llegó a realizar una buena campaña en el torneo mexicano.

En Cruz Azul fue el reto mayor para Reynoso. Pese a que en un inicio no obtuvo buenos resultados, la dirigencia le dio el respaldo necesario y supo hacer su trabajo. Campeonó con Cruz Azul luego de varios años y se consolidó como la primera persona en campeonar tanto como jugador y entrenador.

Toda la trayectoria como técnico de Reynoso no fue seguida por su padre, quien falleció en el 2017. En ese sentido, el periodista Pedro García le preguntó sobre su papá, quien siempre lo acompañó en su travesía en el fútbol.

“(Como jugador) mi papá me vio; empezó a consolidarme en la selección peruana porque hicimos una campaña aceptable, ya que en nuestro grupo de la Copa América Ecuador 1993 fue durísimo con Brasil, Paraguay y Chile. De las cosas que uno se queda, él vio mi consolidación en México porque iba a los partidos importantes”, indicó para el programa deportivo “Al ángulo”.

“Mi papá lloraría. No me diría nada y solo lloraría. Como técnico me vio hasta Melgar, pero en México ya no me vio”, puntualizó con el rostro desencajado.