Juan Reynoso se aferra a la Selección Peruana: «Mi contrato es por todo el proceso»

¡La selección peruana está dando qué hablar! El técnico Juan Reynoso está en la mira después de que la ‘bicolor’ cayó en Bolivia, perdiendo 2-0 en un partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. ¡Pero, ojo!, Reynoso dio la cara en medio de la tormenta en una conferencia de prensa tras la derrota.

¿Juan Reynoso seguirá como entrenador?

¿Se queda o se va? Esa es la pregunta del millón. Después de la derrota en Bolivia, Juan Reynoso se pronunció y dijo: «Es una situación a revertir. Esa pregunta puntualmente yo no la resuelvo (renuncia); pero mientras que veo el esfuerzo de los chicos, la bronca con la que terminan, el esfuerzo que hoy a 3 600 metros han hecho, me ilusiona. Mi contrato es por todo el proceso».

El ‘Cabezón’ no se dejó amilanar por las críticas y mandó el mensaje de que está aquí para quedarse: «Soy muy perseverante en mi vida y hoy no va a ser la excepción. Mi contrato es por todo el proceso. Entiendo a la gente, la molestia. No comparto, obviamente, su opinión. Y bueno, el fútbol está hecho a estos momentos. Y los que marcan la diferencia son quienes revierten estas situaciones a partir del trabajo y el buen hacer».

Jugadores lo respaldan y próxima estrategia

Pero eso no es todo, ¡los jugadores también salieron a dar la cara por su jefe! Renato Tapia, el mediocampista, soltó esta joyita: «No hay que derramar más mie… en esto y seguir adelante nada más. No hay que pensar en qué es lo que ha pasado, en buscar el error o quién lo cometió».

Y hablando de respaldo, Paolo Guerrero y Aldo Corzo también se sumaron al club de fans de Reynoso. Paolo soltó la posta: «La gente siempre va a pedir la cabeza del entrenador, creo que en esta, estamos todos, en el mismo barco, comando técnico, jugadores. Nosotros mismos debemos revertir esta situación». ¡Firme junto a Reynoso, Paolo!

¿Y qué dijo Reynoso sobre los cambios en la alineación? Pues, explicó: «Estamos pensando que jugamos fecha a fecha, que jugamos cada tres días, pero no jugamos hace un mes. Todos tienen distintos presentes. Por eso son los cambios».

Y además, elogió a los jugadores de la Liga1 Betsson: «Por lo que vimos de los jóvenes de la liga local, sí fue un acierto. Piero (Quispe) aguantó los 90 minutos a pesar de que viene con la carga de las finales y eso nos ilusiona, es para aplaudir porque nos van a ayudar y mucho para lo que resta». ¡Juan, respaldando a los chicos!

La ‘bicolor’ tiene una última chance contra Venezuela, y el destino de Reynoso podría estar en juego, pues la FPF ha pactado una reunión. Esta será clave para definir el futuro de Reynoso y se dará luego del partido contra Venezuela. ¿Se vendrá el cambio que todos esperan? Estaremos atentos a cualquier actualización.