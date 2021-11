Juan Víctor: Andrea San Martín le habría pedido prueba contra el virus para poder ver a su hija

Compartir Facebook

El padre de la menor hija de Andrea San Martín, hizo su descargo en redes sociales sobre las supuestas trabas que le pone la ‘ojiverde’ para ver a su hija.

Juan Víctor una vez más está en el ojo de la tormenta, y por nada más y nada menos que sus problemas con Andrea San Martín. La pequeña Lara, hija de ambos, no habría podido ver a su padre según contó Juan Víctor, porque la ‘ojiverde’ le exige una prueba contra el virus.

Y es que según Juan Víctor, Andrea alegaba que él estuvo expuesto al virus porque el día anterior asistió a un restobar. Y al parecer, en un afán de no comprometer la salud de la pequeña Lara, la ‘ojiverde’ solicitó la prueba de descarte del virus.

“Hoy fui por mi gorda por cuarta vez de acuerdo al régimen, a pesar que el régimen dice ‘con externamiento’, acepté ingresar y estar bajo las cámaras de vigilancia con mascarilla y encerrado, sin embargo, ahora se me solicita una prueba Covid-19 ya que ayer estuve en un restobar”, inició Juan Víctor.

Asimismo, Juan Víctor no dudó en recordar el viaje que realizó hace poco tiempo, la madre de su hija, a los Estados Unidos. E hizo hincapié en que apenas regresó del país, ella no tuvo problemas en ver a su hija de inmediato.

“Ahora, qué conveniente, regresar de viaje internacional y poder verla al día siguiente, sin objeción de nadie, en más de una oportunidad… Qué conveniente, la balanza se sigue inclinando hacia un lado”, sentenció.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, la ‘ojiverde’ estaría negándole ver a su menor hija, Juan Víctor asegura que hará todo lo posible por ver a su pequeña.

El piloto escribió en su cuenta de Instagram que la mamá de su hija no le permite ver a la pequeña Lara: “Ahora no sé cuándo podré llevarme conmigo a mi hija y podré compartir con mi hijo nuevamente… ahorita estoy camino a casa y no sé qué respuesta darle sobre no llegar con su hermana”, decía en la publicación.

El programa de ‘Peluchín’ informó que Andrea San Martín no le permite ver a su hija pese a que el régimen de visitas se lo permite y que pondría como pretextos los resultados de la cámara Gesell, cuyos resultado no habrían sido favorables para Juan Víctor.

“Ella dice que por este tema no me la podría llevar. Yo tengo problemas más fuertes por las que no se la podría llevar, pero lo hago porque es su mamá”, indicó.

Además informó en su red social que Juan Víctor presentó una denuncia contra su ex pareja por maltrato físico hacia su menor hija y por violencia psicológica hacia su hijo por parte de la modelo.

