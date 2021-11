Juan Víctor asegura que Andrea San Martín es racista: “Hay mucho odio contra mi familia“

Compartir Facebook

La ex pareja y padre de la hija menor de Andrea San Martín arremetió una vez más en contra de la ‘ojiverde’ y los problemas continúan.

Juan Víctor y Andrea San Martín siguen protagonizando portadas por la pelea que parece no tener fin. Esta vez, Juan Víctor habló con ‘Amor y Fuego’ para dar algunos detalles de su relación actual con Andrea San Martín después de que no dio el permiso para que su hija, Lara, viaje a Estados Unidos.

Juan Víctor se mandó con todo contra la ‘ojierde’ y la tildó de racista, por ciertas actitudes hacia su hijo mayor. “Yo no puedo hablar con ella porque me va a denunciar. Si yo le pido el número de pediatra, me denuncia por acoso, entonces ¿cómo me comunico? Hay muchísimo odio contra mi familia, contra mi mamá, porque dijo algo que no tenía que decir, contra mi hijo hay comentarios racistas, tratan de humillarme”, explicó Juan Víctor.

Asimismo aseguró que el permiso de viaje para su hija Lara, lo negó por las denuncias que existen de por medio. “Hay denuncias de por medio y sería contraproducente que, al presentar una denuncia contra ella, le brinde un permiso de viaje (…) No es algo de que si le cortó el cabello, si la expuso o no, no es eso nada más, es un tema que estoy seguro que no saben ellos ni siquiera que yo tengo información”, dijo.

La ‘ojiverde’ Andrea San Martín apareció nuevamente para declarar después de denunciar al padre de su menor hija por no permitirle viajar con ella a Estados Unidos.

Wilmer Arica abogado de Andrea San Martín emitió unos documentos donde arremetía contra Juan Víctor pues el padre de Lara afirmó que si su hija no viajó con su madre fue porque debía realizarse un test psicológico como parte de la denuncia que interpuso Andrea contra el por presunto maltrato psicológico.

Y es que según el abogado de la ‘ojiverde’ era falso que la menor hija de Andrea no haya viajado por realizarle un test psicológico.

“Es falso que la segunda hija de mi patrocinada no haya realizado el viaje al extranjero junto a su madre a razón que debería asistir a una evaluación psicológica, siendo la verdad que no viajó por la negativa del señor Juan Víctor Armando Sánchez de hacer la entrega del pasaporte y visa de la referida menor, impidiendo de esta manera que se pueda realizar el viaje”, se lee inicialmente.

