Juan Víctor confiesa que su mamá lo ayudó económicamente: “me ha tenido que soportar”

El piloto Juan Víctor Sánchez estuvo nuevamente en el set de ‘Magaly TV La Firme’, esta vez para hablar de los audios de Andrea San Martín donde confiesa haber consumido marihuana.

Sobre este asunto, la conductora y periodista le preguntó a Juan Víctor de qué forma pensaba solventar los gastos, a lo que Juan Víctor comentó que él incursiona en sus redes sociales. “Yo lo que trabajo a diario es en productos que yo vendo en mis redes sociales aparte de eso tengo algún ingreso más que es algo en lo que he tenido que invertir”.

En ese momento, la ‘Urraca’ le preguntó a Juan Víctor si se apoyaba económicamente en su madre. “Mi madre no me mantiene, pero de alguna manera me ha tenido que soportar, ayudar”, dijo reconociendo que su progenitora de alguna manera cubre algunos vacíos económicos.

Madre de Juan Víctor acusa a Andrea San Martín de consumir drogas

Alicia Díaz, la madre de Juan Víctor salió en defensa de su hijo a capa y espada, y con pruebas en mano acusó a Andrea San Martín de consumir drogas. A través de sus historias de Instagram, Alicia compartió una serie de imágenes que serían la prueba de que la ‘ojiverde’ consume drogas.

En un primer clip se veía un envase dentro de la casa de Andrea, y la mamá de Juan Víctor asegura que allí es donde guarda la droga. “Aquí en esta repisa hay marihuana y un encendedor al alcance de las niñas. De allí las encerronas del fin de semana y mandaban a las niñas donde la abuela. Hay más”, escribió Alicia junto con el clip.

En otra historia se puede ver un video de Andrea junto a Sebastián, en la que supuestamente la ‘ojiverde’ estaría drogada. “Recontra high (drogada) y el encendedor y las pipas en medio el día del cumple de la bebé”, se lee en la publicación.

