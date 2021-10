Juan Víctor en ‘bronca’ legal con Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu por exponer a su hija

Compartir Facebook

El papá de la segunda hija de Andrea San Martín se metió en una pelea legal con ella y su pareja por exponer demasiado a su pequeña en redes sociales.

Juan Víctor es la ex pareja de Andrea San Martín y ahora ambos están en una batalla legal por haber la sobre exposición de la pequeña hija en común que tienen, Lara. Cabe recordar que dadas las fuertes declaraciones de Juan Víctor respecto al comportamiento de Sebastián Lizarzaburu como padre, Andrea lo denunció por violencia psicológica.

Ahora Juan Víctor salió a anunciar en redes sociales que está recibiendo amenazas de parte de los fanáticos de Sebastián Lizarzaburu por hablar mal de él. Es por eso que confesó que por su parte, ha iniciado también un proceso legal en contra de ellos.

“Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo, puedes bloquearme, por favor. Porque mucha gente por aquí solo se dedica a hablar huev*** y media sin saber todo lo que hay detrás”, comentó.

“Son temas que sí, que he hablado, pero prefiero no exponerlos o hacerlos públicos, para no echar más leña al fuego, pero que ya se ha iniciado un proceso legal, que cuando culmine el proceso, toda esa fanaticada quizás abra los ojos”, dijo Juan Víctor en redes sociales, a pesar de que él fue quien hizo el tema público en televisión nacional.

A sus 32 años Andrea San Martín ha demostrado ser una mujer hecha y derecha que a pesar de no haber tenido buena suerte en el amor supo salir adelante con sus hijos.

La ‘Ojiverde’ ha demostrado en más de una ocasión que el popular ‘Hombre Roca’ es el indicado para ella y así lo demostró el día de ayer al darle un curioso detalle por su cumpleaños.

Todo apuntaría según rumores a que se trataría de una sortija pues después de tanto tiempo Sebastián se habría animado a pedirle la mano, sin embargo es algo que aún no está confirmado ni por Andrea ni por el mismo.

Pues en el video se logra ver a Lizarzaburu entrar a la habitación donde se encuentra la madre de su hija Maia, le entrega el regalo y ella tiene una llamativa reacción, mientras que él le dice: “El mejor regalo del mundo, mi amor, quiero ver tu cara (…) estoy seguro que tu cara va a ser buena”.

No se logra ver con claridad de que se trataba pero la emoción de Andrea era muy grande.

La exchica reality solo atina a dar un grito de felicidad y allí termina la grabación, pero luego ella vuelve a pronunciarse, y deja a la imaginación que sí estarían comprometidos.

“Por favor, no podemos terminar porque tendría que esperar 8 años para que esa persona llegue a ese nivel de confianza como para regalarme eso. Ni en 8 años hubiera imaginado que a mis 32 años recibiría el mejor regalo del mundo y juro que si no era él nadie nunca me lo daría”, señaló San Martín.

