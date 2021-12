«Juan Víctor quiso la residencia estadounidense para mi hija», dijo Andrea San Martín

Compartir Facebook

La ‘ojiverde’ salió a dar su versión en el programa de Magaly Tv La Firme pues según Andrea, Juan Víctor y su madre tenían pensado llevarse a vivir a su hija a los Estados Unidos.

Andrea salió con todo para aclara lo que se dijo en su contra sobre los audios difundidos en donde se logra escuchar los gritos que le daba a su hija menor dejándola mal parada.

Y es que la conductora del programa Magaly Medina cuestionó a Andrea el por qué no dejaba que su hija saliera de su casa junto a su padre a visitar a su hermano u otros familiares y la ‘ojiverde’ recalcó que n quiso por el miedo a que la familia de Juan Víctor se lleve a su hija.

«Está bien lo que él ha hecho, porque él ha hecho que quede constataciones policiales porque la menor no podía dejar el hogar, no porque no se la deje ver, sino porque no se la podía externar, hay algunas cosas detrás. Tengo unos temores como madre que se los he expuesto a la psicóloga que está llevando el caso», dijo.

Y es como se recuerda la madre de Juan Víctor también se pronunció sobre el caso en sus redes diciendo que Andrea no era la persona que muchos creen y que harían lo posible por darle tranquilidad a la menor ya que consideraba que estaba en un ambiente de riesgo.

«Yo he recibido amenazas de que él quiere quitarme a mi hija, él y su madre. A raíz de estas cosas, él continúa llevándose a la bebé, hasta que empiezan las amenazas de que la queremos quitar. Por algo que yo lo converso con la psicóloga», añadió.

Desea la tenencia completa

Por otro lado, Andrea reveló que Juan Víctor está solicitando la tenencia completa porque desea irse a vivir a los Estados Unidos.

«Él quiso solicitar la residencia en Estados Unidos, esto te hablo unos meses atrás, y luego empieza todo este tema con estas denuncias de desprotección, con hechos de un año anterior, y eso es lo que ahí a mi no me empieza a cuadrar», dijo.

«Yo digo: Primero me piden residencia, luego hacen una denuncia de hechos pasados, después consiguen declaraciones, luego de eso piden la tenencia y me amenazan públicamente con quedarse con mi hija, entonces a mí no me cuadra, por eso es que estamos trabajando en el tema de confianza y recuperar este tema familiar», finalizó.