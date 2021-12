Juan Víctor sobre Andrea: “se golpea el pecho diciendo que es una excelente madre”

Compartir Facebook

El piloto Juan Víctor sorprendió con sus declaraciones en la última edición de ‘Amor y Fuego’, cuando deslizó que Andrea San Martín no era tan buena madre como ella recalca.

“Se golpea el pecho diciendo que es una excelente madre y yo en su momento lo veía así también, pero después de todo lo que me he enterado, después de las carencias que ha tenido mi hija, que no puedo mencionar porque ya son temas más delicados”, dijo Juan Víctor.

La expareja de Andrea San Martín dijo que siempre sospechó que algo no estaba bien en ella, por lo que nunca quiso ser su pareja.

“Yo veía eso, yo veía que era una buena mamá, pero por ahí que sí veía algo que decía mmm… acá algo no está bien, pero por algo es que yo nunca tuve la iniciativa de intentar algo”, explicó el extripulante de cabina.

Juan Víctor deja el país y deja mensaje a Andrea: “he estado dispuesto a arreglar las cosas”

Frente a Rodrigo González y Gigi Mitre, Juan Víctor tomó el micro y conmovido contó que viajará esta madrugada a Estados Unidos sin la posibilidad de juntar a sus hijos en una fecha tan conmemorativa como la Navidad.

“Yo estoy viajando en la madrugada, no voy a pasar Navidad con mi hija, que me corresponde, mis hijos no van a pasar Navidad juntos, el próximo año tampoco ya que tiene que pasarlo con su mamá”, comentó Juan Víctor Sánchez.

Claramente entristecido, Juan Víctor le deseo una feliz navidad a Andrea San Martín. “Directamente a ti, Andrea, he estado dispuesto a arreglar las cosas, a conversarlo, hemos tenido la oportunidad de la Demuna y simplemente en ese momento no quisiste aceptarlo. Feliz Navidad”, agregó.

