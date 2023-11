¿Jubila ‘la sartén’? Carlos Vílchez revela que ya quiere casarse con su novia Melva Bravo

¿Carlos Vílchez está por casarse? ¡La respuesta está aquí! Pues el conocido actor cómico y presentador del programa «Mande quien mande» está dispuesto a dar el «sí, acepto», pero no solo depende de él. Te contamos los detalles.

¿Qué dijo Carlos Vílchez?

El popular comediante y presentador de «Mande quien mande» Carlos Vílchez ha revelado que su corazón está listo para el «sí, acepto». ¿Pero quién tiene la última palabra? Nada menos que su pareja, Melva Bravo.

Mira también: “Usted sabe muchas cosas de mi” Carlos Vilchez sorprende con su reencuentro con Mariella Zanetti

En una entrevista con un diario local, Carlos Vílchez compartió su entusiasmo por el próximo capítulo en su vida amorosa: «Muchos están interesados en ese tema, solo puedo decir que estoy esperando el sí de Melvita». ¿Será que pronto los veremos caminando hacia el altar?

¿Vílchez seguirá en «Mande quien mande» el 2024?

Pero eso no es todo. Carlos también se pronunció sobre su futuro en la televisión. Aunque no dio demasiados detalles, expresó su deseo de seguir al frente de «Mande quien mande» en 2024. Él dijo: «Aún es pronto para saber qué planes tendrán para el próximo año, pero a mí me gustaría renovar».

Carlos y su compañera de conducción, María Pía Copello, han formado un dúo increíble en el programa, demostrando que son la mezcla perfecta de diversión y entretenimiento. Ellos han logrado la aceptación de la audiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de América 📺 (@americatelevision)

«Nos conocíamos pero no teníamos una gran amistad. En algunas oportunidades fue al programa donde estaba, pero en el día a día hemos cultivado una amistad bonita y espero continuar el próximo año en el programa», contó.

Este año ha sido de lo mejor para Carlos Vílchez en «Mande quien mande», demostrando que es un verdadero todoterreno en la televisión. A pesar de extrañar a su amigo Jorge Benavides, con quien trabajó antes, Carlos nos recuerda que a veces los cambios son necesarios y vale la pena esforzarse para alcanzar nuestros objetivos.

Mira también: “Mi hermano quiere ahí”: Jorge Benavides “echa” a Alfredo Benavides con Fiorella Retiz (VIDEO)

«Siempre vale la pena los cambios, dar ese cambio y esforzarse día tras día para alcanzar los objetivos. Claro que estoy apenado por no estar con Jorge, lo extraño, y sé que me extraña. Pero nunca me arrepiento de los cambios, creo que siempre debemos de aprovechar los momentos», manifestó.

Pero, volvamos al romance. ¡Carlos está ansioso por casarse con Melva Bravo! Así que cruzamos los dedos para que Melva diga «sí, acepto». ¡Seguramente será una boda espectacular!

La carrera de Carlos Vílchez sigue en ascenso y, sin duda, su vida personal también se llena de emoción. No podemos esperar para escuchar las campanas de boda y seguir disfrutando de su talento en la pantalla chica.