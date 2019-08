Juegos Panamericanos: Itzel Delgado le dio al Perú su primera presea en surf

Somos imbatibles en Punta Rocas. Itzel Delgado le regaló al Perú su primera medalla de surf en la historia de los Juegos Panamericanos, al conseguir el bronce en la modalidad de Stand Up Paddle (SUP).

Con esta presea, nuestra delegación sumó 13 en la competición, superando las 12 que se logró en Toronto 2015, cuando aún estamos a mitad de los Juegos. Delgado hizo un tiempo final de 26 minutos 24 segundos y 3 centésimas, venciendo por apenas 2 segundos al colombiano Giorgio Gómez, quien estuvo a punto de arrebatarle el tercer lugar al peruano.

El ganador de la competencia fue el norteamericano Connor Baxter, mientras que la medalla de plata fue para Vinnicius Martins de Brasil.

AL BORDE DE LAS LÁGRIMAS

Un emocionado Delgado, expresó tras su logro que: “Es la primera medalla del surf en la historia de los Panamericanos para el Perú. Es un orgullo, estoy muy contento. Se la dedico a mis padres. Abro el juego para que el equipo de surf siga conquistando medallas, porque esta no será la primera ni la última. Seguimos con fuerza”.

Nuestro deportista también contó cómo fue su participación en el mar. “Venía apuntándole al oro, pero las condiciones no se dieron. Estuve cerca del primer lugar por un momento, pero una ola me revolcó, me hizo caer al mar y ahí perdí. El colombiano quería pasarme, pero al escuchar el aliento saqué fuerzas y corrí con todo para llegar a la meta”, expresó.

Itzel, de solo 20 años, también agregó que “quiero agradecerle a todo el público peruano que vino y que alentó a pesar del frío. Estuvieron presentes, apoyándonos, dándonos fuerzas y ese aliento te impulsa a dar más. Gracias y ¡Arriba Perú!”, concluyó el surfista.

En la rama femenina, Giannisa Vecco ocupó el sexto lugar en la carrera final de Stand Up Paddle (SUP), con un tiempo de 38 minutos, 24 segundos y 5 centésimas. La ganadora de la competencia fue la brasileña Lena Guimaraes, mientras que el podio lo completaron Candice Appleby, de Estados Unidos, y Mariecarmen Rivera, de Puerto Rico.

POR MÁS GLORIA

Hoy podrían ganar más medallas para nuestro país, ‘Piccolo’ Clemente en longboard (1:22 p.m.) y en Surf Open, Lucca Mesinas (12:30 p.m.) y Daniella Rosas (12:56 p.m.).