Jueves y viernes santo nadie se mueve de casa

Ante el incremento incesante de los casos de coronavirus en el país, el gobierno evaluará decretar la inmovilización total para el jueves y viernes santo, a pedido de la Comisión multisectorial contra el coronavirus, informó el presidente Martín Vizcarra.

Señaló que la propuesta está en debate con los ministros de Salud, Defensa e Interior para luego ser presenta al Consejo de Ministros para su aprobación.

“En el transcurso del día se terminará la discusión para que este jueves y viernes, que sin estado de emergencia eran feriados, haya inmovilización todo el día, sería un día más para hombres y mujeres”, aseguró.

JALÓN DE OREJAS

El jefe de Estado exhortó a la ciudadanía acompañar las medidas dispuestas por el Ejecutivo en forma responsable, quedándose en su casa.

Reiteró que la orden de que los hombres y mujeres salgan en días diferenciados es para que lo hagan solo si tienen que realizar labores exclusivamente necesarias para abastecerse de alimentos, fármacos o dinero.

“Debe salir uno por familia, no es que los martes, jueves y sábado salen todas las mujeres, ese no es el espíritu de la norma, es uno por familia solo si tiene que salir, si no hay motivo no sale”, agregó.

Sostuvo que con esas medidas se quiere garantizar el distanciamiento social necesario para evitar los contagios.

“TOMEN CONCIENCIA”

El mandatario criticó el desempeño de la población porque el cumplimiento de la disposición es favorable algunos días, pero otros no.

“Un día que bajemos el esfuerzo, el contagio es mayor, si queremos que la curva baje necesitamos el apoyo de todos, lo estamos logrando con apoyo de todos; sin embargo, hay porcentaje que debe tomar conciencia”, aseveró.

En ese sentido, dijo que hasta ayer fueron detenidos más de 51 mil ciudadanos por no respetar el aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno. Solo el último domingo hubo 882 personas detenidas, una cifra menor a los anteriores días, pero igualmente significativa porque ese día no se debía movilizar nadie.

Volvió a decir que el principal objetivo de la norma es “cuidar la vida” de los peruanos y evitar mayores contagios.

30% EN FALTA

El ministro de Defensa, Walter Martos, indicó que la mayoría del país cumplió el domingo, hay un 30% de pobladores que se mueven en forma irresponsable, lo que genera que la curva de contagios sea mayor de los estimados con el aislamiento social.

“Hubo pequeñas excepciones en Trujillo y Lambayeque. Si no se moverían, la curva iría bajando. Quédense en casa si no tienen que hacer algo esencial, eso ayuda en la gestión de la pandemia”, precisó.

¡Mujeres salen de compras!

Pese a que ayer no podían salir a la calle, muchas mujeres no respetaron tal prohibición y salieron como si nada a algunos centros de abastos de la capital. Desde tempranas horas, en La Paradita, situada en La Victoria, numerosas féminas fueron vistas como si nada, haciendo oídos sordos a la disposición del gobierno. En el mercado de Caquetá, en el límite del Rímac y San Martín de Porres, también ocurrió algo parecido. Cámaras de televisión las captaron adquiriendo sus víveres. “Tienen razón, un minuto más y me voy a mi casa”, expresó una de ellas a manera de disculpas a una reportera. Otras se excusaron argumentando que eran madres solteras.