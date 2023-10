¡Ahora son los mejores amigos! Julián Zucchi revela conversaciones con Yiddá y presume la buena relación que llevan tras separación

Julián Zucchi y Yiddá Eslava tras haber anunciado su separación ahora presumen en redes que se llevan mucho mejor que antes a tal punto de parecer hasta mejores amigos.

Com ose recuerda, Yiddá y Julián anunciaron su separación tras 11 años de matrimonio con 2 hermosos hijos, la expareja afirmó que decidieron separarse por el bien de la familia.

Los nuevos pinkys

La ahora pareja de padres de familia se han dejado ver muy tranquilos a pesar de haber anunciado que ya no son pareja, Yiddá y Julián dejaron sorprendidos a sus fanáticos al evidenciar la relación que ahora tienen.

El argentino a través de sus redes sociales compartió un video donde deja al descubierto los nuevos planes de Yiddá tras ahora ser una mujer soltera.

«Como puede ser que seas el cliché de las divorciadas, porque ahora bajaste 5 kilos, bajaste de peso», empezó diciendo el ex parchis.

Pues la ex chica reality, actriz y escritora afirmó que se encuentra en el proceso de bajar de peso y recuperar su figura que solía presumir en redes.

«Ahora que nos separamos decide hacer dieta y entrenar y operarse», terminó escribiendo Julián quien sigue presumiendo que a pesar de no mantener una relación con Yiddá, ambos mantienen la buena química.

Asimismo, esto no fue todo ya que Zucchi compartió una conversación donde se ve como se comunica ahora con Yiddá, pues se dejó ver que ahora la tiene guardada en sus contactos como ‘Yiddá Beatriz’.

En la conversación de WhatsApp se aprecia que ambos se comunican como amigos: «Yo me adapto muy rápido», escribió Yiddá confirmando que la separación la viene asumiendo con la mejor actitud.

Julián tampoco se quedó atrás pues reveló en la conversación que tuvieron que separarse para que por fin la excombatiente le diera la razón: «Teníamos que separarnos para que me des la razón un día».

Cerrando ciclos

En las últimas horas, a la exintegrante de Combate se le ha visto muy activa en redes sociales y es en su cuenta de Instagram donde dejó notar un gran cambio. Mediante una historia en la mencionada red social, Yidda Eslava causó revuelo con una radical decisión, ya que entrará al gimnasio con un objetivo: llegar a su peso ideal.

“¿Se unen al reto de llegar a nuestro peso ideal?”, preguntó, dando tres alternativas. “A) Sí, vamos con fuerza; B) Ayy, me va a costar, no sé si”; C) Yo necesito subir de peso”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que aseguró ponerse en modo “bichota” y reveló que, a la fecha, ya bajó hasta 5 kilos y se encuentra muy cerca de su peso ideal.

“¿El típico cliché de la mujer que se separa? 5 kilos menos, lo hago por mí, pero les aviso que me pondré en modo bichota, mamasota”, aseguró Yidda Eslava.