Julián Zucchi a la nueva pareja de Yiddá Eslava: «Que la haga muy feliz, si no lo mato»

Julián Zucchi se pronunció sobre el nuevo amor de Yiddá Eslava. El actor argentino dejó al descubierto sus pensamientos sobre el misterioso galán que ahora ocupa el corazón de la madre de sus hijos. Y, atención, porque Julián tiene un mensaje directo para él.

Un mensaje fuerte y claro de Julián Zucchi al galán de Yiddá

En una entrevista con «Amor y Fuego», Julián Zucchi habló sobre el misterioso galán de Yiddá Eslava. Pero, no hay drama. Al contrario, Julián le desea lo mejor al nuevo galán de Eslava. «Lo único que quiero es que este hombre sea un gran hombre», soltó Zucchi. Parece que la onda de buenos amigos sigue intacta.

Pero, ojo, que Julián no se queda callado. Le dejó un mensaje fuerte y claro al nuevo galán: «Espero que la haga muy feliz y si no lo mato, que sepa que cuando me enojo, me enojo. Así que no la haga sufrir».

Recordemos que Julián y Yiddá anunciaron su separación en octubre del 2023 después de más de 10 años juntos. Ahora, con la noticia de la nueva pareja de Yiddá, la gente quería saber qué piensa Julián al respecto.

En la entrevista, Julián dejó claro que aunque habla seguido con Yiddá, ni idea de quién es el nuevo chico. Pero confía en el criterio de Yiddá: «Confío en que si ella lo dijo es porque este hombre vale la pena».

Y, atención, que Julián no se pone celoso. «Cada uno hace lo que siente, yo no me voy a enojar porque Yiddá tenga una pareja nueva en dos semanas, en un mes, en tres meses», soltó Zucchi.

Yiddá y su amor a primera vista

Pero esto no es todo. Yiddá también soltó la lengua en un podcast. Contó que después de la separación con Julián, intentó conocer gente, pero nada cuajaba. Hasta que… ¡boom!, conoció al nuevo chico. «Yo no creía en el amor a primera vista, pero la vida me cacheteó en el 2023», confesó Eslava.

Con Julián deseándole lo mejor a Yiddá, Yiddá contando sus movidas románticas, y un nuevo galán en la jugada, ¿qué más nos depara esta historia? Estamos al tanto de cada detalle para que no se pierdan ni una novedad de esta historia.