¿Facturando? Julián Zucchi anuncia show sobre el desamor por ‘San Valentín’

Julián Zucchi si bien es cierto no se encuentra en su mejor momento sentimental se encuentra en su mejor momento laboral ya que el actor argentino viene haciendo promoción a su última película protagonizada con su expareja Yiddá Eslava «¿Ahora somos 3?: Sí mi amor», sin embargo este no sería su único proyecto ya que en febrero lanzará un nuevo show de la mano de Natalia Salas por San Valentín.

Sin embargo, esta nueva propuesta por el mes del amor no tendría nada que ver con el romanticismo al perro es por parte de Julián ya que estará haciendo un monólogo junto a Natalia sobre el desamor desde su perspectiva ya que el ex Parchís ha sido golpeado sentimentalmente estos últimos meses.

Un nuevo show

Julián Zucchi acaba de anunciar en sus redes sociales que a pesar de no haber tenido buena suerte en el amor tratará de contar su experiencia a través de un show junto a la talentosa Natalia Salas este nuevo proyecto donde nuevamente los juntan se llama «Amor de miel…».

El argentino publicó en su cuenta de Instagram lo emocionado que se siente de volver al escenario haciendo lo que más le gusta hace reír a la gente a través de sus experiencias que de alguna u otra forma le han dejado un aprendizaje en su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julián Zucchi (@julianzucchi)

«Después de dos años de juntarnos en ‘Amor tenemos que hablar’ nos reunimos nuevamente para traerles algo especial este San Valentín», dijo inicialmente Zucchi.

El productor afirmó que Esto será una función en la que los asistentes no pararán de reír y de tal vez sentirse identificados en una fecha tan especial.

«¿Es el amor tan dulce como la miel o una total… Mielda? Ven y descúbrelo con nosotros en una noche llena de risas, música, amor y quizás alguna que otra sorpresa», escribió Julián.

Lejos de recibir críticas sobre realizar un show en donde cuente su mala experiencia sentimental diversos usuarios felicitaron al argentino por ver el lado bueno de las cosas y aplicarlo para algo positivo en su vida y en la de los demás.

Mira también: Magaly Solier recupera la tenencia de sus hijos: Poder Judicial disolvió su matrimonio por violencia

«Buena dupla con un sentido del humor buenísimo», «No me la pierdo, ahí estaré», «De todas maneras no me la pierdo Julián eres un mate de risa», «la dupla perfecta para la actuación», fueron algunos de los comentarios en redes.

¿Conocerá a la pareja de Yidda?

Yiddá Eslava en conversaciones con el programa de espectáculos reveló cómo se encuentra su relación actual con el fotógrafo, y es que la productora se ha dejado ver más que enamorada de su actual pareja a quien ya no oculta ese luce más feliz que nunca sin importarle las críticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julián Zucchi (@julianzucchi)

Además, Yiddá reveló cuándo sería el momento oportuno para que Ángel pueda conocer a sus hijos bajo la aprobación de Julián para así mantener la armonía que ha caracterizado a la familia Zucchi Eslava.

La artista confesó que actualmente se siente muy feliz y contenta al lado de Ángel pero que por el momento se vienen tomando las cosas con calma debido a que ella tiene hijos de por medio y prefiere ir paso a paso para tomar la decisión correcta para sus engreídos.

Mira también: ¡Se incomodó! Emanuel Noir de Ke Personajes se fastidió por pregunta sobre la pelea que protagonizó

«Nosotros tenemos una regla muy clara con Juli, que primero obviamente tiene que conocerlo a él, y en el caso de Julián aplica la misma regla claramente, o cuando yo sienta que la relación es suficientemente estable, porque claro, uno no puede estar presentándole a perro, pericote y gato a tus hijos», finalizó.