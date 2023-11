¿La viene pasando mal? Julián Zucchi confesó que sufrió de depresión tras mudarse de la casa de Yiddá

Julián Zucchi reveló que mudarse de la casa de quién fue su esposa, Yiddá Eslava, fue un proceso bastante difícil sin embargo no imposible de sobrellevar.

Y es que tras el anuncio de su separación el argentino tuvo que mudarse a otro departamento donde pudiera empezar desde cero y al parecer este cambio le provocó cierta nostalgia que poco a poco sabrá superar.

Sentimientos encontrados

Julián usó sus redes sociales para dar a conocer que poco a poco viene amoblando su nuevo departamento de soltero tras separarse de Yiddá.

Sin embargo, el artista argentino reconoció que este proceso le ha sido bastante difícil por lo que se ha sentido un poco triste pese a ello sabe qué es el cambio es para mejor y por el bien de la familia.

Es así que el recordado integrante de parchís publicó en sus redes los primeros muebles que vienen llegando a su departamento por lo que no pudo ocultar su emoción al armar poco a poco su hogar.

«Ustedes saben que a mí siempre me gustó el diseño de las casas, tener una casa bonito. Durante muchos años luché por eso y de repente terminar en un departamento sin un mueble, soy un agradecido porque tengo un lugar donde vivir, pero con el paso de los días me fui deprimiendo, poniendo triste», dijo en un inicio.

Asimismo, el actor afirmó que llegar a casa y no encontrar nada lo deprimió y es que el cambio de no encontrar a sus hijos jugando como de costumbre provocó que Julián se sienta vulnerable pese a ellos sabe qué sus hijos poco a poco se adaptarán a su nuevo hogar.

«Llegar a mi casa y ver que no tenía nada me mataba. Anímicamente, internamente me estaba destruyendo y que tampoco podían venir Tomás y Maro porque no tenía nada, donde ni siquiera se sienten. Estoy muy feliz, poco a poco. Ya veo el futuro por lo menos», agregó Julián.

¿Nuevo romance?

Julián Zucchi se ha mantenido estos últimos meses concentrado en sus hijos y en su trabajo, sin embargo, han surgido algunos rumores en redes sociales que apuntaría que el argentino estaría en salidas con una conocida figura del medio.

La mujer implicada es nada más y nada menos que Georgette Cárdenas anteriormente conocida por ser la reportera de Combate y quien se ganó el cariño de todo el público por su carisma en dentro y fuera de pantallas.

Sin embargo, algunos usuarios afirmaron que el ex Parchis estaría iniciando una relación con Georgette tras haber sido vistos juntos en una ocasión.

«El año pasado salió un video Instarandula donde estaba Julián Georgette en una tienda comprando solos a mí me parecía raro, pero creo que tú también eras amiga de ella por combate. Ahora veo en las stories de tu ex disque como es arquitecta de interiores lo está ayudando a decorar su depa media rara esa relación», escribieron.

Es así que Julián no dejó pasar este comentario y respondió claro y fuerte etiquetando a Georgette sobre los presuntos rumores de una relación.

«No sé si reír o llorar y lo peor es que hay gente que se lo cree. Si es mi arquitecta (además de amiga) ¿No tiene lógica que vaya a una tienda a escoger cosas?», escribió la expareja de Yiddá Eslava.