Julián Zucchi se pronuncia sobre el amigo argentino de Yiddá y admite que se siente «solito»

La farándula está que arde con las declaraciones recientes de Julián Zucchi, quien no tuvo reparos en hablar sobre su relación con Yiddá Eslava y despejar las dudas sobre su supuesto amigo argentino. ¡Aquí te contamos todos los detalles!

¿Qué dijo Julián Zucchi?

Julián Zucchi, a través de sus historias y por preguntas de sus fans, compartió todo sobre su relación con Yiddá Eslava. Además, ¡respondió sin pelos en la lengua sobre un tal Nicolás Argolo, el amigo argentino de Yiddá! Aquí te lo contamos todo.

Julián Zucchi se sinceró como nunca sobre su expareja Yiddá Eslava. El argentino, directo al grano, expresó sus buenos deseos para Yiddá, la madre de sus hijos. ¡Qué lindo es el amor de padres!

«Compartí 11 años con Yiddá, crecimos, todo lo que hicimos y estructuramos fue pensando en lo mejor para ellos. Entonces, siempre le voy a desear lo mejor a Yiddá porque es la mamá de mis hijos, jamás vas a poder dejar de querer a la persona que también quiere a tus hijos», señaló.

Mira también: ¿Mal de salud? Yiddá Eslava revela que viene sufriendo desmayos ¿Qué pasó?

Pero aquí viene la parte jugosa. Cuando le preguntaron sobre Nicolás Argolo, el amigo argentino que acompañó a Yiddá Eslava a un evento. «Nico, el amigo Argentino de Yiddá. ¿también es tu amigo?», leyó Julián la pregunta que le hicieron en sus redes. Julián sorprendió a todos con un contundente: «No, no conozco». ¡Ups! ¿Quién es este misterioso Nicolás? ¡La farándula está que arde!

Además, Julián contó que se enteró que Yiddá descartó la posibilidad de regresen. «Yiddá dice que no hay forma que regresen… Eso me llamaron ayer para decirme, pero yo nunca lo escuché. Pero bueno, tendrá sus razones, ¿no? Eso se lo tendrían que preguntar a ella, no a mí», afirmó.

¿Julián Zucchi está soltero?

El productor argentino no se guardó nada y habló sobre su actual situación sentimental. ¿Novia nueva en el horizonte? ¡No tan rápido! Julián dejó claro que está enfocado en disfrutar de su soledad y soltería.

«Lo que me propuse es disfrutar de mi soledad y de mi soltería, no aprender, sino recordar lo que era estar solo conmigo mismo. Siempre sentí que es importante saber estar solo para poder estar en pareja», confesó. ¡Parece que Julián está viviendo su etapa de soledad y soltería!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julián Zucchi (@julianzucchi)

Mira también: ¿Hablará de Julián Zucchi? Yiddá Eslava anuncia su nuevo show “Por eso son mis ex”

Cuando le preguntaron sobre si cree en los lutos que se guarda cuando se termina una relación, Julián respondió: «Sí, bueno qué se yo, depende cómo se haya terminado o haya sido esa relación… Porque yo estoy solito. No me vendría mal una compañía… Es dificilísimo separarse, es una montaña rusa de emociones».

Julián Zucchi está dando de qué hablar, y nosotros estamos aquí para contarte cada detalle. Sus palabras sobre Yiddá y la revelación sobre Nicolás Argolo ha generado interés, así como su afirmación al decir que siente «solito».