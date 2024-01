«Sufrí como no te puedes imaginar», Juliana Oxenford confiesa que pasó cuando murió su prometido Álvaro Ugaz

Juliana Oxenford contó detalles de su vida personal durante una entrevista para un medio local en donde confesó el infierno que tuvo que vivir después de la muerte de su prometido y conocido periodista Álvaro Ugaz.

La ahora ex conductora de noticias relató duros episodios de su vida pasada que no solamente tuvo que sobrellevar la muerte del hombre con quien iba a compartir toda su vida sino también que se vio enfrentada la familia de su prometido.

¿Qué pasó?

Juliana Oxenford reveló detalles de lo que tuvo que pasar tras la muerte de su prometido Álvaro Ugaz el pasado 23 de marzo de 2009 a los 40 años.

La periodista reveló que parte de la familia de su prometido se volvió en su contra dificultando así la situación de poder llevar el duelo tranquila y es que había perdido a su compañero de vida.

La ex conductora de noticias reveló que el conflicto Se generó debido al anillo de compromiso que le había dado Álvaro en su momento y es que al parecer familiares le exigían que lo devuelva.

«Se construyeron un montón de mentiras sobre la historia de Álvaro que, yo estoy segura si él hubiera sobrevivido se hubiera levantado y roto la cara todos los que quisieron proteger al copiloto», dijo inicialmente.

Asimismo, dejó en claro que no quiere desenterrar el pasado y que tampoco quiere expresarse mal de los familiares de su ex pareja fallecida.

«La familia se vino contra mí. Nunca voy a decir nada en contra de la familia de Álvaro ni contra los que me maltrataron y hablaron pestes de mí. Sufrí como no te puedes imaginar pero no es ni la décima parte de lo que pudo sufrir la mamá», agregó.

Juliana confesó que durante el accidente no pudo acompañar a su prometido debido a que se encontraba trabajando editando su nota para el dominical de «Día D» donde trabajaban aquel entonces.

Finalmente, Juliana reveló que Álvaro había elegido mal a sus amistades ya que algunos de ellos criticaban su relación debido a la diferencia de edad ya que el periodista era 10 años mayor que Oxenford.

¿Cómo murió Álvaro Ugaz?

Álvaro Ugaz Otoya fue un destacado periodista limeño. Empezó su carrera en la radio y trabajó durante 18 años en la emisora.

El periodista también trabajó en televisión y fue parte del programa “ATV noticias: Primer reporte”. Justamente en este canal fue donde conoció y laboró con su prometida, la periodista Juliana Oxenford. Su relación inició en medio de las críticas de familiares y amigos del fallecido.

Álvaro Ugaz se encontraba manejando su camioneta durante la madrugada del 23 de marzo del 2009, cuando su vehículo se estrelló contra un tráiler a la altura del kilómetro 27 de la carretera Panamericana Sur.

El accidente provocó que el auto del periodista quede totalmente destrozado, mientras que él quedó con varias lesiones de gravedad, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a una clínica limeña.

El periodista Álvaro Ugaz falleció al promediar las 6 de la tarde de ese mismo día en la clínica Maison de Santé, ubicada en el distrito de Chorrillos.