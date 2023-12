Juliana Oxenford desmiente rumores sobre su supuesto ingreso a Willax: «Prefiero trabajar en un chifa»

¡Qué fuerte! Juliana Oxenford negó que iría a trabajar a Willax Televisión. Incluso, sostuvo que «preferiría trabajar en un chifa». Recordemos que ante el fin de su programa en ATV, Phillip Butters dejó entrever que la periodista llegaría a su mismo canal televisivo. No obstante, ella negó lo mencionado por el polémico conductor de televisión y sostuvo que prefiere estar en un espacio donde se pueda expresar libremente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford desmiente rumores

La periodista Juliana Oxenford anunció recientemente que su programa llegará a su fin en ATV. Ante ello, mucho se ha dicho sobre a qué espacio televisivo llegará. Incluso, Phillip Butters contó que Oxenford estará en Willax Televisión y que él la ayudaría cuando eso pasara. No obstante, la conductora de televisión, fiel a su estilo, no dudó en responder y desmentir estos rumores de una vez por todas. Lo mencionado por la periodista no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.

«No sean graciosos pues señores. Con el respeto que se merecen aquellos hombres y mujeres trabajadores que se dedican al negocio del chifa. Prefiero trabajar en un chifa, si pudiera seguir ejerciendo mi labor de periodista, que es lo que quiero seguir haciendo, pero a Willax no me voy a ir pues», fue el contundente mensaje de Juliana Oxenford sobre su posible ingreso a este canal televisivo.

¿Qué dijo Phillip Butters?

Durante su programa emitido en Willax Televisión, el periodista Phillip Butters dejó entrever que Juliana Oxenford llegaría su misma casa televisiva. Incluso, se mostró seguro al afirmarlo y decir que la ayudará cuando ella llegue. «¿Quieres que te cuente qué mujer va a ser contratada por el canal? Viene ah, es media loca, pero yo la voy a ayudar», empezó diciendo el también periodista.

De igual forma, uno de sus invitados también se animó a hablar al respecto. «No me dirás que…porque te escuché ayer hablando con bastante indulgencia de una periodista que termina el 15 de diciembre en otro canal», detalló. «Perdón, su hija tiene nombre bíblico y yo soy marianista. Yo soy protegido por la virgen maría. Ella va a venir a trabajar acá, será media loca, pero una loca puede subir en otra loca», respondió seguro de sí mismo, Phillip Butters sobre el posible ingreso de Juliana Oxenford a Willax.