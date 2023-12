Juliana Oxenford entierra a ATV y celebra a lo grande sus 45 años: «¡Qué gran cumple!»

Juliana Oxenford está más recargada que nunca. Después de todo la polémica en torno a su salida de ATV, la rubia decidió pasarla a lo grande en su cumple. Te contamos los detalles.

Juliana Oxenford celebra su cumple a lo grande

Después de su despido de ATV, donde Juliana Oxenford dijo chau al programa «Al estilo Juliana» por diferencias de estilo, la comunicadora decidió cambiar la página y celebrar sus 45 años como se merece.

El pasado 28 de diciembre, mismo día que Pedro Suárez Vértiz nos dejó, Juliana decidió botar la casa por la ventana con una reunión en su hogar. Fue algo planeado desde hace meses. Según la misma Juliana, sus amigos y familiares la convencieron para hacer la fiesta. Y qué sorpresa, resultó siendo la mejor noche de su vida.

En sus propias palabras, Juliana compartió su alegría en Instagram: «Como no compartir un poco de lo feliz que he sido esta noche (…) Algunos cayeron durante el día, otros por la noche y, con unos piqueos de última hora y pizzas Delivery, decidí ponerme bonita y celebrar esta vida que me ha dado tanto. Sentirte tan querida es una muestra de que algo bueno debes haber hecho para merecer a esta gente hermosa. ¡Qué gran cumple!».

Juliana «vuela, vuela»

Pero la cosa no se quedó ahí. Resulta que Juliana se destapó más de lo que esperábamos. Subió videos de ella bailando y dándolo todo en un karaoke. ¿Qué canciones se mandó? «Cosas del amor», «Mentirosa» y «¿Y si hacemos un muñeco?» fueron las elegidas.

Además, hubo un momento épico con su amigo cargándola en el aire mientras sonaba «Vuela, vuela» de Magneto. No nos lo esperábamos, pero Juliana nos regaló el show del año en su propia casa.

Y para rematar, como cereza en el pastel, Juliana se mandó un mensaje fuerte a Magaly Medina. Después de que Magaly la llamara «mentirosa» y lanzara comentarios sobre el rating de su programa, Juliana le respondió con todo, hasta presumiendo su bikini en la piscina.

«Mañana es mi cumple y me presumo porque me da la gana. Sin filtros. Sin complejos. Sin miedo», dijo Juliana antes de cumplir 46 años.

Así que, Juliana Oxenford no deja que nada la detenga. Se ríe en la cara del drama, celebra la vida y manda mensajes a la competencia. Estaremos atentos a cualquier novedad o actualización.