Juliana Oxenford «felicita» por Navidad a Magaly Medina: «Que recibas menos carteras y más amor»

La farándula peruana está que arde con el enfrentamiento entre dos grandes de la televisión. Juliana Oxenford y Magaly Medina se lanzaron fuertes indirectas en redes sociales, y esto parece ser solo el comienzo de la guerra navideña. Recientemente, Oxenford le mandó un saludo navideño a Medina con toque de picante.

Juliana Oxenford «felicita» a Magaly Medina

Todo empezó cuando Magaly Medina intentó desmentir a Juliana Oxenford sobre las cifras de rating de su último programa. Pero Juliana no se quedó callada y le respondió con todo. En un mensaje en X (antes Twitter), le mostró las cifras de sus últimos tres programas sin publicidad, alcanzando impresionantes 6 puntos.

Pero lo más jugoso llegó con el ‘regalo’ de Navidad de Juliana a Magaly. Le deseó «menos carteras y más amor». Recordemos que ya en su último programa, Juliana le había mandado una indirecta a Magaly diciendo: «No necesito una cartera de 10 mil dólares para ser una persona de nivel».

No te preocupes. Si estás ocupada, los muestro por ti. Aquí los tres últimos días de mi programa, sin una sola promoción, con ataques y calumnias. Feliz Navidad! De todo corazón. Que recibas menos carteras y más amor. https://t.co/X6ZjzUt4Ff pic.twitter.com/ZdBiyDbE3Z — Juliana Oxenford (@julianaoxenford) December 23, 2023

Mira también: ¿Qué hace Juliana Oxenford tras quedarse sin trabajo? Periodista comparte impactante publicación

«No te preocupes. Si estás ocupada, los muestro por ti. Aquí los tres últimos días de mi programa, sin una sola promoción, con ataques y calumnias. ¡Feliz Navidad! De todo corazón. Que recibas menos carteras y más amor», escribió Juliana Oxenford respondiendo a la publicación de Magaly Medina que no creía en la cifras altas de Juliana.

Magaly estalla contra Oxenford

Horas antes, Magaly fue con todo y en su publicación en X, dejó caer que si quisiera, sacaría los puntajes para demostrar que lo que dice es totalmente verdad.

«Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero como ahora. Porque me agotan las mentiras de algunos. Cuando quieran cuelgo por aquí los ratings y desenmascaro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras. ¡Los promedios no mienten!», soltó la ‘Urraca’.

Hace mucho no entro a X. Solo lo hago para agitar el candelero como ahora . Porque me agotan las mentiras de algunos . Cuando quieran cuelgo por aquí los ratings y desenmascaro a quienes se jactan de haberse ido con altas cifras .Los promedios no mienten !Y felizmente eso lo… — Magaly Medina Vela (@magalyperu) December 23, 2023

Además, la conductora de televisión se jactó de tener experiencia en televisión nacional y soltó un «gracias», al final de su publicación. «¡Y felizmente eso lo sabemos quienes estamos día a día en señal abierta! Gracias», continuó Magaly Medina.

La guerra está declarada, y parece que ambas están dispuestas a mostrar todas las cartas. ¿Qué nos deparará esta batalla en el mundo de la farándula peruana? Estaremos atentos a cada ‘regalito’ que se lancen estas dos estrellas de la televisión.