Juliana Oxenford lanza mensaje a Latina y América TV: «¿Por qué no me contestan? Quiero trabajar»

Juliana Oxenford se despidió de ATV de una manera súper divertida, y nos dejó boquiabiertos con un mensaje a los canales de TV que nadie esperaba: Latina y América Televisión.

¿Qué dijo Juliana Oxenford?

Juliana le dijo adiós «Al estilo Juliana» en su último programa del 15 de diciembre en ATV. Ya había contado que la botaron porque era «una voz incómoda», pero en vez de quedarse triste en casa, Juliana prefirió salir con sus excompañeros a cenar. Y eso no es todo. También dejó una joyita en su Instagram que no podemos dejar pasar.

En medio de risas y buen ambiente, Juliana decidió hacer un en vivo en Instagram mientras estaba cenando con sus amigos. ¿Qué dijo? Con mucha risa y su característico sentido del humor, Juliana lanzó un mensaje directo a los canales de televisión Latina y América TV.

Mira también: Juliana Oxenford desmiente rumores sobre su supuesto ingreso a Willax: “Prefiero trabajar en un chifa”

Entre risas y buena onda, Juliana soltó: «A los canales: ¿por qué no contestan?, ¿por qué no me contestan si yo quiero trabajar, si yo tengo que ganar?… Llámenme, por favor, aquí estoy, mi curriculum. Latina, América Televisión, ya saben si quieren una periodista». Un mensaje directo y con un toque de diversión que dejó a todos muertos de la risa.

Juliana Oxenford dejó ver que no se va a quedar de brazos cruzados y que está lista para nuevos proyectos, tras su salida de ATV. ¡Latina y América TV, anoten bien! Si bien es cierto, fue un momento entre compañeros y cantando «El Teléfono» de Pintura Roja con un cambio de letra, Juliana entre broma y broma le lanzó una indirecta bien directa por si la quieren contratar.

Las supuestas razones de su salida

En su despedida de «Al estilo Juliana», la periodista nos soltó algunas perlas de lo que pasó tras bambalinas. Contó que le dijeron que la botaban porque «el canal está entrando en una especie de era influencer». Pero ella, muy segura de su rol como periodista, les dijo que los canales necesitan periodistas. Y nos hizo pensar, ¿por qué se quedan con el programa y botan a la periodista?

Además, Juliana nos dejó claro que no se cree tan influyente como algunos piensan: «Supuestamente yo que lleve a Pedro Castillo al poder, que deja 6 o 7 puntos, conquisté a todo un país para que voten por Pedro Castillo, hay que tener una neurona o ser muy estúpido para pensar eso. No soy tan importante».

Y por si fuera poco, la periodista soltó una bomba más. Dice que hay alguien muy poderoso que pidió su cabeza. Contó que tiene pruebas de que en algunos chats de los altos funcionarios de ATV se burlan de ella.

Mira también: “Pedí tu cabeza”: Magaly Medina hace fuerte confesión tras salida de Juliana Oxenford de ATV

En cuanto al reemplazo de Juliana en ATV, ella misma nos lo contó. Mávila Huertas será la que ocupará su lugar. Juliana compartió la noticia en sus redes sociales, así que ya saben quién tomará la batuta.

Y así se va Juliana Oxenford de ATV, pero algo nos dice que esta periodista con carisma y chispa no se queda quieta mucho tiempo. Seguiremos atentos a sus próximos movimientos.