Juliana Oxenford le jala orejas a Milagros Leiva y la llama “mentirosa y puñalera”

¡A LA POLICÍA SE LE RESPETA!

La vergonzosa reacción Milagros Leiva frente a una intervención policial en pleno toque de queda por el coronavirus (COVID-19) causó duras críticas para la periodista, quien en su afán de creerse intocable y no querer presentar sus papeles hasta se dio tiempo de llamar a un general de la Policía Nacional para quejarse por la acción de una suboficial que solo cumplía con su deber.

“General, ¿alguien me puede ayudar acá? ¿Puede hablar con ellos? Es impresionante porque viene un policía que me dice que baje la voz. Yo estoy trabajando”, se le escucha decir a la exfigura de ATV en un video que se difundió en todas las redes sociales.

Leiva no escapó de los duros comentarios de su colega Juliana Oxenford, quien expresó su opinión en redes sociales. “Todos los días, entre que voy y vengo del canal, me detienen policías y/o militares pidiéndome mi salvoconducto y documentos. Ser periodista no me excluye de cumplir con lo que la ley manda. La autoridad exige documentación en regla y a la autoridad se le respeta”, escribió la periodista de ATV en su cuenta de Twitter.

Mentirosa y puñalera

En otro comentario de Instagram, Oxenford recordó los polémicos episodios que mancharon la carrera de Milagros Leiva. “¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna política a su matrimonio, que pagó a un prófugo de la justicia? ¿Qué difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”, dijo.

“Desgraciadamente le siguen dando tribuna porque eso sí se maneja muy bien con las esferas de poder (…) Yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, agregó la conductora de “Al estilo Juliana”.

Leiva fue detenida el último jueves tras ser captada circulando con su vehículo durante la cuarentena por el coronavirus en Perú. En las imágenes, se muestra muy molesta al asegurar que ella, como periodista, si cuenta con un permiso para transitar.