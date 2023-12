Juliana Oxenford y su fuerte declaración sobre el fin de su programa: «Alguien poderoso ha pedido mi cabeza»:

Juliana Oxenford se despide de ATV hoy, después de liderar el programa informativo ‘Al estilo Juliana’ durante 4 años. La reconocida periodista peruana sorprendió a su audiencia al anunciar su separación de la cadena televisiva. En tal sentido, reveló las verdaderas razones detrás de su retiro de las pantallas. Aunque inicialmente explicó que fue la decisión de la empresa de no renovar su contrato, en la penúltima emisión de su noticiero hizo revelaciones significativas al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford reveló los motivos de su salida de ATV

La presentadora de ‘ATV noticias: al estilo Juliana’ se dirigió a su audiencia en el programa y aclaró que, aparentemente, las razones proporcionadas por el canal para explicar su salida no eran verídicas. En ese contexto, la comunicadora afirmó que una persona vinculada al canal de San Isidro solicitó su cese como empleada de la mencionada cadena televisiva. Además, mencionó que posee pruebas de que en ciertos grupos de chat de altos funcionarios de la empresa se burlan de ella.

«Aquí hay alguien muy poderoso que ha pedido mi cabeza, razón por la cual me voy. Yo siempre voy a agradecer la libertad que he tenido en este canal y aborrecer a muchas personas que, estando en este canal, se encargan de hablar de mí y burlarse todos los días en chats, donde participan gerentes y productores. Yo soy periodista y tengo buenas fuentes, tengo capturas de chats», expresó.

¿Indirectas para Magaly Medina?

Después de compartir que posee detalles sobre las verdaderas razones detrás de su salida de ATV, Juliana Oxenford dejó un curioso mensaje que no pasó desapercibido por la audiencia. Ella explicó que, aunque cuenta con pruebas, no divulgará las conversaciones en las que empleados del canal se burlan de ella. Además, señaló que prefiere relatar lo sucedido para no caer en actitudes hipócritas.

«Yo no voy a mostrar (los chats). Yo, para eso, soy una dama. No necesito una cartera de 10.000 dólares para ser una persona de nivel y me ha costado trabajo conseguirlo, leyendo mucho y viajando mucho, tratando de conversar siempre y aprender de mis grandes maestros de la vida. Quería hacer este comentario porque para ser hipócrita y seguir con el programa como si nada hubiese pasado, no sirvo», agregó Juliana Oxenford. Ante estas declaraciones, muchos internautas consideran que la periodista se referiría a Magaly Medina.