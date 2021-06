¡Lo calló! Julinho se retracta lo que dijo de Lapadula: “Yo pido le disculpas públicas”

Compartir Facebook

¡Se retracta! El exjugador brasileño elogió la participación de ‘el bambino’ en la ‘blanquirroja’ luego de que lo criticara duramente, le pidió disculpas.

Días atrás, la ‘bicolor’ logró sus tres puntos en la Copa América, tras vencer a la selección de Colombia 2 a 1. El ítalo-peruano fue el jugador del partido pues dejó alma, corazón y vida en la cancha. Pese a su protagonismo, el panelista de ESPN, Julinho, lo criticó sin compasión.

El brasileño tuvo fuertes comentarios frente al desempeño de Lapadula en los partidos contra Colombia y Brasil, pero, sorprendió a todos al pedirle perdón tras su primer gol frente a Ecuador y lo elogió por su entrega con la selección.

“Hubo un muy mal entendido acá. Interpretaron mal lo que quise decir. Yo había visto un Lapadula que jugó en Quito que se metió un partidazo y nosotros acá lo elogiamos. Yo vi un partido contra Colombia más físico”, expresó Julinho.

“Si la gente, los hinchas y seguidores lo interpretaron mal, yo pido disculpas públicas, porque no era mi intención. Yo fui jugador de fútbol y no estoy aquí para lastimar o hablar mal de los jugadores. Yo vengo acá a decir lo que veo en un partido”, indicó.

Al concluir, envió un mensaje al ‘Tigre’ Gareca. “Tiene un gran problema porque cómo va a hacer para poner a los dos adelante, si cambia el sistema o no. Los dos van a tener que jugar porque no puedes sacarlos. Yo pido disculpas públicas porque no era intención lastimar a un jugador”, concluyó el brasileño.

