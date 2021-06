Julio ‘Coyote’ Rivera regresa regresa al ruedo

Compartir Facebook

El exfutbolista y hermano de capitán de la selección nacional Paolo Guerrero, Julio ‘Coyote’ Rivera, reaparece este sábado en ‘El artista del año’ tras luchar contra un mieloma múltiple (cáncer de las células plasmáticas). Llega acompañado de Doña Peta y juntos sorprenderán en la pista de baile.

“Estoy muy contento y emocionado de regresar a la pista de Gisela (Valcárcel). Después de todo lo que he vivido, llego a reconectarme con el público y, especialmente, a apoyar una gran causa social. ¿Voy a bailar o a cantar? Ya lo verán, mi mamá y yo daremos una gran sorpresa”, comentó el ‘Coyote’.

-Son épocas difíciles para ti, ¿Cómo va tu proceso?

He pasado por momentos muy difíciles, perdí a mi hijo mayor por la delincuencia y esto fue un cambio total en mi vida, pasé por el COVID-19, apareció el cáncer, y hace un mes perdí a mi padre, víctima del virus. Dios y mi madre me han ayudado a superar todo esto.

-¿Cómo va tu enfermedad?

Sigo en tratamiento, aún no me dan de alta, tengo ochenta días desde mi trasplante de células madres, y ya me siento mejor. Ruego a Dios pronto pueda superar del todo esta enfermedad.

-En el show también tenemos a una guerrera, Anahí de Cárdenas…

Anahí es un ejemplo de vida, felicito su coraje y fortaleza. Esa fortaleza hay que imitarla, no hay que vencernos. Esta enfermedad nos puede tocar a cualquiera.

-Así como ella, ¿te animarías a participar en el reality?

Claro que sí, ojalá que me inviten, me gustaría ser parte de la segunda temporada de El artista del año.