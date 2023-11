“Juntas, pero no revueltas”: Ethel Pozo marca distancia de Gisela Valcárcel (VIDEO)

¿No reconoce su esfuerzo? Ethel Pozo siempre estuvo ligada al mundo de la televisión, ya que acompañó, desde muy pequeña, a su madre Gisela Valcárcel. Tras asumir la conducción de “América Hoy” y “Mi mamá cocina mejor que la tuya”, las críticas para la esposa de Julián Alexander no tardaron en llegar y muchos atribuyeron ello a que la “Señito” es la dueña de la productora que realiza ambos programas. Sin embargo, recientemente, Ethel ha marcado distancia de su madre y desató una ola de comentarios en su contra.

También puedes leer: ¡No la tuvo fácil! Samahara Lobatón recuerda duros momentos de su niñez: “Vendía chocotejas en mi colegio”

Ethel Pozo marca distancia de Gisela Valcárcel

En la más reciente edición de “América Hoy”, Samahara Lobatón fue la invitada estelar de la mañana. Janet Barboza, Ethel Pozo, Susy Díaz y Brunella Horna hablaron de todo un poco con la exintegrante de “La Casa de Magaly” y Ethel no dudó en compararse con ella.

“Yo trabajaba desde esa edad (8 años), desde muy pequeña. Ganaba mi platita, yo trabajaba. He sido como tú (Samahara Lobatón), desde chiquita trabajaba. Les contaba hace poco que trabajé desde los 8 años animando fiestas infantiles”, señaló en un inicio.

Además, sin darle mérito alguno a Gisela Valcárcel, Ethel Pozo acotó que desde muy pequeña le ha gustado ser independiente. En esa línea, señaló que siempre le ha gustado “ir con lo suyo” y marcó distancia de la “Señito”.

“Desde los 12 años acá (televisión). Toda mi vida me gustó también siempre tener lo mío, ser independiente”, agregó Ethel Pozo.

También puedes leer: “De lejitos nomás” Leslie Shaw confiesa enemistad con Michelle Soifer y marca su distancia

Reacción de usuarios

Esta no es la primera vez que Ethel Pozo no reconoce a Gisela Valcárcel como gestora de diversas cosas que ha logrado en la vida. Usuarios en redes trajeron al recuerdo una entrevista de hace varios meses, donde la conductora de “América Hoy”, una vez más, se desliga de su madre.

“Siempre ha sido así. Juntas, pero no revueltas”, indicó Ethel Pozo. Esto desató, rápidamente, una ola de críticas en contra de Ethel en redes sociales. Muchos la tildaron de “mezquina” e incluso la retaron a conducir un programa que no sea propiedad de la productora de Gisela Valcárcel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ethel Pozo (@lapozo)

“Que haga un programa que no sea la mamá dueña de la productora y le creo”, “cuando la mamá te resuelve todo es fácil hablar de ser independiente”, “no es nada sin los programas de Gisela Valcárcel”, “no es empresaria, no es nada”, “que feo no ser agradecida con su madre”, señalaron usuarios en redes sociales.