¡Juntas, pero no revueltas! Leslie Shaw y Micheille Soifer cantarán juntas en la final de Esto es Guerra

¿No que no? Leslie Shaw este año ha tenido más de un enfrentamiento con los artistas peruanos del género urbano. Mario Hart, Handa, Mayra Goñi, Flavia Laos, Jota Benz, Micheille Soifer son algunas de sus “víctimas” y no se han salvado de su lengua afilada. Sin embargo, y contra todo pronóstico, la rubia sorprenderá en la gran final de Esto es Guerra cantando nada más y nada menos que junto a la popular “Sol”.

Leslie Shaw y Micheille Soifer juntas en Esto es Guerra

En la última parte del 2023, Leslie Shaw hizo noticia y no necesariamente por sus nuevas canciones. La rubia cantante, fiel a su estilo, “disparó” con todo en contra de algunos artistas peruanos del género urbano, en especial contra su expareja Mario Hart.

Otras de sus “víctimas” ha sido Micheille Soifer, con quien tuvo un tenso enfrentamiento en diversas declaraciones que ambas daban. Para la intérprete de “La Faldita”, “Michi” no canta ni en la ducha, mientras que para la popular “Sol”, la rubia es antipática y engreída.

Pero, como el mundo de “Chollywood” es muy pequeño, todo haría indicar que Micheille Soifer y Leslie Shaw se juntarían. Su encuentro no se daría justamente en un escenario, sino en la “cancha” de la chica reality: en Esto es Guerra.

Esta “bomba” fue revelada por Johanna San Miguel, quien en la última edición de Esto es Guerra, sorprendió al revelar que Micheille Soifer y Leslie Shaw cantarían juntas en la gran final del reality que se dará el próximo viernes 22 de diciembre.

“A Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia que no se llevaban bien, se odiaban en esa época, las juntamos. Este año dos que no se hablan mucho, estarán en el mismo escenario estrenando la final de ‘Esto es Guerra’. Solamente voy a decir algo, yo voy a venir en faldita”, indicó Johanna San Miguel.

Enfrentamiento épico

Leslie Shaw siempre se ha caracterizado por su “lengua afilada” y por ser una persona que dice las cosas directamente. Esto le ha causado muchos conflictos con algunos personajes de “Chollywood”, quienes la han acusado de arrogante y pedante en muchas oportunidades.

Este año, Leslie Shaw se mandó con todo contra Mario Hart, su expareja y Micheille Soifer salió en defensa del piloto de autos. Las declaraciones de “Michi” dieron origen al enfrentamiento entre ambas y los dardos no tardaron en llegar.

“Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempo para hacer esto. Mamita, ubícate, bájate, más bien ve apurándote que ya está pasando tu tiempo”, expresó Soifer. La respuesta de Leslie no se hizo esperar y la fulminó, fiel a su estilo.

“Me dicen en televisión nacional ‘ridícula’, qué quiere, que le celebre, yo no soy la que estoy armando vasitos, vestida de educación física después de mis 30″, dijo en el programa de Magaly Medina. ¿Se juntarán en la final de Esto es Guerra? Dentro de poco lo sabremos.