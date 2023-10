¡Juntos otra vez! Deyvis Orosco emociona al presentar video de su padre Johnny Orosco: «Siempre presente»

Deyvis Orosco dio una sorpresa extraordinaria. El cantante anunció a sus fans que se unirá en un dúo musical con su difunto padre, Johnny Orosco. Padre e hijo cantarán juntos un tema, pero ¿cómo es esto posible?

El poder de la tecnología

En una entrevista en el set de «Más espectáculos», Deyvis conversó con Jazmín Pinedo sobre los rumores de que el cantante deje el Grupo Néctar. Sin embargo, Deyvis aclaró que estos rumores son falsos y reafirmó su compromiso con el legado de su padre en la música.

Pero lo que más emocionó a todos fue cuando Deyvis reveló que gracias a la tecnología, su padre, Johnny Orosco, volverá a ser escuchado, y juntos interpretarán canciones a dúo. «La gente en sus hogares no tiene idea de lo que les he preparado. No podía imaginar ver esto, pero aquí está», dijo con entusiasmo el cantante.

En las redes sociales de Deyvis Orosco, se compartió un video asombroso en el que se ve la figura de su fallecido padre, Johnny Orosco. Este momento que conmovió a todos los seguidores del Grupo Néctar, fue posible gracias a la inteligencia artificial.

«El amor que siento por ti, papá, ha trascendido incluso la barrera de la muerte», escribió Deyvis en su publicación.

La noticia desencadenó una oleada de comentarios emotivos por parte de los usuarios en redes sociales. «Me hiciste emocionar y derramar algunas lágrimas», «Deyvis, no sabes cuánta alegría me da volver a ver a tu papá», «Qué emoción», comentaron algunos fans fueron.

Deyvis Orosco también despejó las dudas acerca de su futuro con Grupo Néctar, afirmando que la banda sigue siendo fundamental en su vida y es un legado que comparte con su padre. También dejó entrever que se avecinan sorpresas emocionantes para sus seguidores.

¿Una sorpresa en vivo?

Cabe resaltar, que el video de Deyvis y su papá destaca una fecha: 31 de octubre del 2023. Y Deyvis Orosco, el ‘Bomboncito de la Cumbia’, se presentará en la Gran Fiesta de Halloween de Lima Sur, organizada por La Karibeña este 31 de octubre.

Además como datos importantes, este increíble concierto de cumbia peruana se realizará en Mega Plaza de Villa el Salvador, ubicado en la Av. 1ro de Mayo (frente al Mercado Unicachi) desde las 7 pm, donde contará con la participación de grandes exponentes de la cumbia como Corazón Serrano, Armonía 10, Papillón y Brunella Torpoco.

El cantante viene recorriendo todo el Perú y el extranjero, por sus exitosas canciones. Con su anuncio, sus fans están a la expectativa de más sorpresas en sus conciertos. Sin duda, este 31 de octubre llegará para sorprenderte y hacerte bailar hasta las últimas.