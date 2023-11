¡Juntos otra vez! Javier Masías y Belén Estévez aparecen juntos y causan revuelo en redes ¿Nuevo romance?

Javier Masías y Belén Estévez causaron revuelo en redes sociales luego que el jurado de «El Gran Chef Famosos» publicara un video junto a la bailarina. Ante ello, muchos usuarios se mostraron sorprendido y emocionados de volver a verlos juntos en lo que sería una discoteca. Incluso, la argentina no dudó en lanzarle un pícaro comentario al estricto jurado. Recordemos que en anteriores ocasiones, ambos han protagonizado tiernos momentos durante el reality culinario. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: “Te has ganado el corazón de todos” Javier Masías dedicó tiernas palabras a Carolina Braedt

Javier Masías y Belén Estévez juntos otra vez

El estricto jurado de «El Gran Chef Famosos», Javier Masías causó revuelo en redes sociales luego de publicar un video junto a la bailarina argentina Belén Estévez. Ante ello, muchos usuarios se animaron a comentar al respecto afirmando que extrañaban volver a verlos juntos. Recordemos que en anteriores ocasiones ya han protagonizado tiernos momentos juntos. Por ello, algunos fanáticos del reality culinario los vinculaban sentimentalmente. Sin embargo, ambos muestran que mantienen una buena amistad.

«Hola, Belén. ¿Qué está pasando esta noche», comentó Javier Masías al inicio del video. Por su parte, la bailarina no dudó en lanzar un pícaro mensaje. «Te extrañaba. No sé ahora, pero lo que más me importa es cómo va a terminar la noche», respondió Belén Estévez causando el sombro de Javier Masías. A raíz de estas imágenes muchos internautas se mostraron sorprendidos. «Extrañé verlos juntos», «Me encanta», «Ya le dio la señal, esa es la señal», «El mejor shipeo de latina», «Ya, pero quiero ver el beso otra vez», fueron algunos de los comentaros de los usuarios en redes sociales.

También te puede interesar leer: ¿Reconciliados? El “Cuto” Guadalupe se reencuentra con el “Loco” Vargas y protagonizan conmovedor momento

Tiernas palabras para Carolina Braedt

En otro momento, Javier Masías demostró su lado más sensible al dedicarle tiernas palabras a la nueva participante del programa , Carolina Braedt. En un emotivo momento, Javier Masías elogió a la nueva concursante y reconoció que se había ganado el corazón de muchas personas en el programa en un corto tiempo. Ante ello, muchos usuarios comentaron al respecto respaldando lo mencionado por Javier Masías. Al igual que con Belén Estévez, el estricto jurado del reality ha demostrado tener también su «corazoncito» para quienes se lo ganen.

«Has llegado a la competencia por apenas unos días y te has ganado el corazón de todos los jueces, el conductor, los camarógrafos, el que abre la puerta y el público en su casa. Creo que eso tiene que ver con que eres un ave muy extraña para la televisión. Eres una chica joven, extremadamente inteligente, empática, sensible y tienes recursos para resolver. Encima, eres guapa, que normalmente la gente se fijará en eso primero, pero acá ya sabemos que eso no importa. Te agradezco haber venido a esta competencia», sostuvo Javier Masías.