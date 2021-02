¡Justicia! Dan 6 años de cárcel efectiva para exfuncionario por ‘coimero’

Compartir Facebook

Un ejemplo para que no se repita. El exfuncionario de la Municipalidad de San Martín de Porres, Augusto Martín Gallegos Álvarez recibió 6 años de cárcel efectivo por haberle pedido 2 mil soles a un grupo de comerciantes de la avenida Tomás Valle – Urb. Fiori.

Según se sabe, la coima que habría pedido este funcionario, en su momento, habría sido con el fin de que no fiscalicen a los establecimientos comerciales que no tuvieran licencia de funcionamiento y, por ende, no les impondrían las sanciones.

Fue el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte la misma que determinó que el sujeto recibirá prisión efectiva.

La sanción que tendrá Augusto Martín Gallegos Álvarez será por el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

Además, se le impuso el pago de una reparación civil de 10 mil soles y la inhabilitación para ejercer cargo público por 5 años, así como el pago de 365 días multa.

Pero, ¿cómo se supo que había pedido coima? Todo fue gracias a un operativo dirigido por el fiscal provincial del Primer Despacho Anticorrupción de Lima Norte Marco Santa Cruz Urbina, se permitó capturar en flagrancia al Fiscalizador Municipal, Carlos Enrique Galdos Santos.

Este e acogió al mecanismo de Terminación Anticipada y fue sentenciado por delito de cohecho pasivo propio, cumpliendo una condena efectiva en el penal de San Juan de Lurigancho, además de ‘tirarle dedo’ al exfuncionario.

