Si en la previa reinaba el optimismo, ahora en Juventus apareció la zozobra luego de la eliminación en los octavos de final de la Champions League a manos del Porto. Y este resultado puede repercutir en el futuro de su estrella, Cristiano Ronaldo.

Un diario italiano aseguró que la Juventus quiere traspasar a Cristiano Ronaldo para cuadrar las cuentas en medio de la crisis económica que viven los clubes más importantes de Europa por consecuencia de la pandemia.

“El presupuesto está en números rojos y estamos discutiendo cómo intervenir sin tener que hacer demasiados recortes que puedan comprometer el nivel técnico del equipo”, recoge el medio de prensa, que destaca que el presupuesto de la ‘Vieja señora’ está en rojo.

Se informó que ‘CR7’ recibe más de 50 millones de euros netos por temporada y que Juventus ya no desea pagar esa cifra. Así, espera ofertas por el cinco veces ganador del Balón de Oro, que culmina su contrato en junio del 2022.

DURAS CRÍTICAS

Desde que llegó a Juventus en 2018, el astro portugués acumula tres eliminaciones. A esto se suma que tuvo un bajo rendimiento en los dos partidos ante Porto, cuando su equipo esperaba su estelar aparición. En este panorama, el histórico goleador de la Champions League ha recibido una serie de críticas, especialmente del exentrenador de Juventus y Real Madrid, Fabio Capello, quien culpa a Cristiano Ronaldo del segundo gol del Porto en tiempo suplementario.

“El primer gol en el primer partido es un regalo, hay un gran descuido en el segundo. Ciertos goles no se pueden encajar. El penal es otro regalo. Demiral está demasiado ingenuo, es un error gravísimo. Pero esto ya es lo más grave, Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”, expresó.

NO ASEGURAN RENOVACION

En este momento de tristeza para Cristiano Ronaldo llegó la declaración de Fabio Paratici, director deportivo de Juventus, que señaló que la renovación del cinco veces ganador del Balón de Oro aún no está “en la agenda” del club italiano.

“Aún le queda un año de contrato, tenemos tiempo para hablar con él. No está en la agenda”, dijo Paratici al exfutbolista Alessandro Del Piero en entrevista con Sky Sports.

Además, se manifestó sobre la posibilidad de unir a Lionel Messi con ‘CR7’. “Los buenos jugadores siempre es fácil hacer que jueguen juntos, pero en este momento el fútbol debe hacer otras consideraciones”, manifestó el directivo en relación a Cristiano Ronaldo, que culmina su contrato con Juventus el 30 de junio del 2022.