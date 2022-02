Karen ‘chancha’ a Anthony por entrar a EEG en su lugar: “Está allí porque se levantó a Melissa”

Compartir Facebook

La popular ‘sabrosura’ se desquitó con Anthony Aranda por haber ingresado a EEG, en lugar de que la convoquen a ella, y lo ‘chanco’ por ampay con Melissa Paredes.

‘Esto es Guerra’ acaba de empezar su nueva temporada celebrando los 10 años del ‘reality’ y una de las ‘guerreras históricas’, Karen Dejo, sorprendió con su ausencia. Las cámaras de Magaly buscaron a Karen para conocer las razones por las que no está en el programa.

Y es que así como hay participantes ‘históricos’ también hay nuevo ingresos, como Anthony Aranda, a quien Karen Dejo le dio con palo. La popular ‘sabrosura’ criticó la forma en la que el ‘activador’ se ha ganado fama.

Ella asegura que su ingreso a EEG 10 años se lo debe enteramente a Melissa Paredes, por habérsela “levantado”. “Qué fácil ha llegado, lo que te cuesta lo disfrutas, lo que no te cuesta dura muy poco. Si no se hubiera levantado a Melissa (Paredes), no estuviera en ‘Esto es guerra’”, sentenció.

Magaly Medina se quedó sorprendida con las palabras que utilizó Karen Dejo pero lejos de corregirla, le siguió la corriente. “Ella dijo lo que todos pensamos”, sentenció la ‘urraca’.

El bailarín Anthony Aranda llegó como invitado al set de ‘En boca de todos’ y habló de todo un poco: desde su llegada de Esto es guerra y su relación con Melissa Paredes.

Una de las preguntas más rigurosas a la que tuvo que responder el ‘Gatito Activador’ era si creía que Melissa Paredes había sido su trampolín a la fama.

“La gente puede decidir qué decir o a quién darle like o a quien no… Pero si hay que tener mucho cuidado por cómo se maltrata o se hiere a, en este caso, una mujer… Yo soy hombre la verdad, lo que digan de mí, yo lo tomo de quien viene, pero hay otras personas que son más sensibles”,comenzó diciendo.

“En mi ámbito, en mi carrera, porque tengo una carrera bastante amplia y me he hecho conocido por eso… Mundialmente he representado al Perú, soy un poco nuevo en lo que es titulares por todo lo ocurrido (con Melissa)”.

