Karen Dejo ‘asada’ con Esto Es Guerra: “No he hecho nada grave como para recibir esta sanción”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Fuerte y claro! La popular ‘sabrosura’ quedó sorprendida al ser eliminada del reality de competencias y aseguró que no ha hecho nada malo.

A través de su cuenta de Instagram, Karen Dejo aseguró que no tiene respuestas de cuándo volverá al programa ya que nadie se ha comunicado con ella luego de que la suspendieran.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

“No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa, considero que no he hecho nada grave como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, contó.

Afirmó que sus demás compañeros no han sido sancionados de la misma manera: “Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa, al menos yo estoy tranquila porque no me he ido en contra de ningún compañero ni tampoco he ofendido a nadie ni tampoco me he ido en contra del programa, así que no lo sé chicas”, acotó.

Cabe indicar que tampoco participaría en La Academia: “No, ya no voy a estar en La Academia porque si no estoy en el programa, tampoco estoy en La Academia, es lo mismo”, señaló.

“LA PERSONA QUE ME BESA NO ME OLVIDA”

En el programa Estás en Todas, la chica reality junto a sus demás compañeros recordaron cuál fue su mejor beso el cual sus declaraciones dejaron a más de uno con la boca abierta.

Karen Dejo comentó que le gusta besar y aseguró ser buena besando: “Amo besar, me encanta. Soy una excelente besadora, la persona que me besa no me olvida”, comentó.

Además se animó a decir que tipos de besos le gusta: “A mi me gusta lo romántico y lo fuerte también. La que besa bien sabe llevar, es como el baile y si no sabes bailar tienes que darle tú”, reveló.

Aprovechó en ‘sacar cachita’ que ella siempre ha sido la mejor besando: “No es que hayan sido buenos, la buena he sido yo”, afirmó.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin