El reality juvenil ‘Esto es guerra’, presentó a la bailarina Gabriela Herrera como ‘la nueva sabrosura’, apelativo que Karen Dejo llevó desde sus inicios en ‘Combate’. Ante esto, la morocha no dudó en mandarle su chiquita a la producción dirigida por Peter Fajardo.

“’Esto es guerra’ me quiere picar, el tribunal me quiere picar, con que intención no lo sé, pero la única sabrosura soy yo. Que tengan un poquito de creatividad, un poquito de por favor. A parte a mí me dicen la sabrosura desde el 2014 que nací en Combate y con ese nombre me fui a ‘Esto es guerra’”, indicó Karen fastidiada.

En cuanto a Gabriela Herrera, Karen aseguró que ella debería de tener sus propias características y no andar tomando los apelativos de otros. “No tengo nada contra Gabriela, es una chica linda que tiene por comerse el medio, pero cada uno tiene que poner el sello así como su nombre y apellido.

Yo tengo el mío, así que le busquen el suyo por favor”, agregó Como se recuerda, Dejo fue suspendida de manera indefinida en setiembre del 2021 tras tirarle un tortazo en la cara a Rosángela Espinoza cuando no le

tocaba. Y, a pesar del tiempo transcurrido, la modelo no volvió a ser convocada en la nueva temporada del reality.