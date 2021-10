Karen Dejo casi muestra más de la cuenta con diminuto vestido en ‘América Hoy’

Compartir Facebook

La ‘Morena’, Karen Dejo, llegó como invitada al programa de las mañanas ‘América Hoy’. En dicho espacio, la modelo sufrió un impase que casi muestra más de la cuenta.

Karen Dejo reapareció en televisión luego de salir de Esto es guerra y sorprendió a los televidentes luciendo un diminuto vestido palo rosa. Dicha prenda, casi le juega una mala pasada debido a sus movimientos que por poco y lo enseña todo.

La excombatiente no tuvo de otra que reaccionar rápido y taparse el pecho con una paleta que le brindó el programa para conducir la secuencia. Posteriormente, se acomodó bien el vestido y todo quedó en un susto.

Vale decir que Karen Dejo llegó a dicho magazine matutino para hablar de los mitos y verdades de los hombres vs las mujeres. “Se dice que las mujeres y los hombres no son iguales. Hemos luchado por el género, porque nos traten igual, pero verdaderamente las mujeres tenemos mayor conocimiento de muchas cosas”, dijo la exchica reality.

Karen Dejo ‘asada’ con Esto Es Guerra: “No he hecho nada grave como para recibir esta sanción”

A través de su cuenta de Instagram, Karen Dejo aseguró que no tiene respuestas de cuándo volverá al programa ya que nadie se ha comunicado con ella luego de que la suspendieran.

“No lo sé, ustedes saben que estoy suspendida de manera indefinida. Todavía estoy en shock, no recibo respuestas, ya tengo más de un mes fuera del programa, considero que no he hecho nada grave como para recibir esta sanción, yo solamente me rehusé a hacer algo”, contó.

Afirmó que sus demás compañeros no han sido sancionados de la misma manera: “Hay otros compañeros que han hecho cosas más fuertes y todavía siguen en el programa, al menos yo estoy tranquila porque no me he ido en contra de ningún compañero ni tampoco he ofendido a nadie ni tampoco me he ido en contra del programa, así que no lo sé chicas”, acotó.

Cabe indicar que tampoco participaría en La Academia: “No, ya no voy a estar en La Academia porque si no estoy en el programa, tampoco estoy en La Academia, es lo mismo”, señaló.

