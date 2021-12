Karen Dejo confiesa que cupido la flechó: “Estoy llevando una situación tranquila”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La exchica reality, Karen Dejo, llegó como invitada a ‘América Hoy’ este jueves 23 de diciembre y sorprendió al revelar que se encuentra felizmente enamorada y tranquila.

«Yo soy muy autosuficiente y no permito que un hombre me pisotee. Estoy en una relación hoy, y no permito», dijo Karen Dejo, dejando en shock a todos en el programa, pues se desconocía este hecho. Sin brindar más detalles, la ‘Morena’ dijo: “Lo que puedo decir es que uno aprende a madurar, a evolucionar”.

También puedes ver: Dalia Durán estalla contra ex nana por decir que maltrata a sus hijos: “Me vuelvo el mismísimo demonio”

Sin embargo, Janet Barboza no dejó tranquila a Karen Dejo, y le insistió para saber de esta pareja. «Karen, ¿estás enamorada?», cuestionó, y ella solo respondió: «Estoy tranquila, llevando una situación tranquila en mi vida y quiero seguir así».

Karen Dejo casi muestra más de la cuenta con diminuto vestido en ‘América Hoy’

La ‘Morena’, Karen Dejo, llegó como invitada al programa de las mañanas ‘América Hoy’. En dicho espacio, la modelo sufrió un impase que casi muestra más de la cuenta.

Tambi´én te puede interesar: Juan Víctor sobre Andrea: “quería que Sebastián le firme el permiso de viaje y nunca regresar”

Karen Dejo reapareció en televisión luego de salir de Esto es guerra y sorprendió a los televidentes luciendo un diminuto vestido palo rosa. Dicha prenda, casi le juega una mala pasada debido a sus movimientos que por poco y lo enseña todo.

La excombatiente no tuvo de otra que reaccionar rápido y taparse el pecho con una paleta que le brindó el programa para conducir la secuencia. Posteriormente, se acomodó bien el vestido y todo quedó en un susto.

Vale decir que Karen Dejo llegó a dicho magazine matutino para hablar de los mitos y verdades de los hombres vs las mujeres. “Se dice que las mujeres y los hombres no son iguales. Hemos luchado por el género, porque nos traten igual, pero verdaderamente las mujeres tenemos mayor conocimiento de muchas cosas”, dijo la exchica reality.

Mira también: Yahaira Plasencia desmiente ausencia de asistentes en su show: “el amor del público”