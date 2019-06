Karen Dejo: “George Forsyth me metió la mano”

Karen Dejo no quiere levantar más polvo en el escándalo de Vanessa Terkes y George Forsyth, sin embargo en conversación con Karibeña reconoció que tuvo un problema fuerte con el ex arquero de Alianza Lima hace unos años cuando estaba en una discoteca de Miraflores y este –con varias copas de más- “me metió la mano”.

-Karen es cierto que tuviste un problema con George Forsyth hace unos años…

Ah, cómo se acuerdan, eso pasó hace tiempo pero sí fue un escándalo. Él estaba con unas copas de más y me metió la mano cuando estaba en la discoteca Aura y yo le di un par de cachetadas, fue un momento muy incómodo.

-¿Ustedes estaban en el mismo grupo de amigos?

No, para nada, ni lo conocía. Yo estaba otro grupo, delante de él y bueno creo que estaba con unas copas de más. Fue un escándalo pero a los pocos días no sé cómo se consiguió mi número y me llamó a pedirme disculpas. Fue la única vez que conversé con él. Me lo he cruzado en el canal una vez pero a la justas nos saludamos, no somos amigos para nada.

-Si esto hubiera ahora sería un escándalo de tocamientos indebidos…

Claro, pero él me pidió disculpas en su momento, fue un hecho aislado de lo que está pasando ahora en su entorno.

-¿Qué opinas de la denuncia de agresión de Vanessa Terkes?

No puedo opinar porque no son mis amigos. Lo que a mí me parece raro y extraño que te muestres como la pareja perfecta en tv cuando por dentro se vivía ese tipo de situación. Yo, en una me separaba.(K.Cabrera)